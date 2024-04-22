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Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия - РИА Новости, 22.04.2024
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16:06 22.04.2024 (обновлено: 16:08 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941551685.html
Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия
Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия - РИА Новости, 22.04.2024
Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия
Отец Шахина Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия после убийства москвича из-за парковки, сообщила следователь по делу в Замоскворецком суде... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:06
2024-04-22T16:08
происшествия
москва
азербайджан
ростовская область
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отец Шахина Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия после убийства москвича из-за парковки, сообщила следователь по делу в Замоскворецком суде Москвы. "Старший Аббасов давал указания сыну с сообщениями о том, как необходимо скрываться", - заявила она, обосновывая ходатайство об аресте обвиняемых. По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области. Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
москва
азербайджан
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происшествия, москва, азербайджан, ростовская область, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Азербайджан, Ростовская область, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия

Следователь: отец Шахина Аббасова давал ему советы, как скрыться после убийства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШахин Аббасов в суде
Шахин Аббасов в суде - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шахин Аббасов в суде
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отец Шахина Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия после убийства москвича из-за парковки, сообщила следователь по делу в Замоскворецком суде Москвы.
"Старший Аббасов давал указания сыну с сообщениями о том, как необходимо скрываться", - заявила она, обосновывая ходатайство об аресте обвиняемых.
Шахин Аббасов
Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки
19 апреля, 18:56
По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.
Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области.
Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.
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ПроисшествияМоскваАзербайджанРостовская областьУбийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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