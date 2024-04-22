https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941551685.html

Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия

Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия - РИА Новости, 22.04.2024

Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия

Отец Шахина Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия после убийства москвича из-за парковки, сообщила следователь по делу в Замоскворецком суде... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:06

2024-04-22T16:06

2024-04-22T16:08

происшествия

москва

азербайджан

ростовская область

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отец Шахина Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия после убийства москвича из-за парковки, сообщила следователь по делу в Замоскворецком суде Москвы. "Старший Аббасов давал указания сыну с сообщениями о том, как необходимо скрываться", - заявила она, обосновывая ходатайство об аресте обвиняемых. По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области. Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

москва

азербайджан

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, азербайджан, ростовская область, убийство мужчины на юго-востоке москвы