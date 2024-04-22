https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941551685.html
Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия
Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия - РИА Новости, 22.04.2024
Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия
Отец Шахина Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия после убийства москвича из-за парковки, сообщила следователь по делу в Замоскворецком суде... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:06
2024-04-22T16:06
2024-04-22T16:08
происшествия
москва
азербайджан
ростовская область
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отец Шахина Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия после убийства москвича из-за парковки, сообщила следователь по делу в Замоскворецком суде Москвы. "Старший Аббасов давал указания сыну с сообщениями о том, как необходимо скрываться", - заявила она, обосновывая ходатайство об аресте обвиняемых. По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области. Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, азербайджан, ростовская область, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Азербайджан, Ростовская область, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Отец Аббасова давал сыну указания, как скрыться от правосудия
Следователь: отец Шахина Аббасова давал ему советы, как скрыться после убийства