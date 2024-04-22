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Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки - РИА Новости, 22.04.2024
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15:47 22.04.2024 (обновлено: 17:33 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941545991.html
Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки
Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки - РИА Новости, 22.04.2024
Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нахида Гусейнова - второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:47
2024-04-22T17:33
происшествия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нахида Гусейнова - второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Гусейнову Нахиду меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласила решение судья.По информации пресс-службе Мосгорсуда, Гусейнов предоставил соучастникам автомобиль "ВАЗ 2107", на котором они скрылись в неизвестном направлении.Как заявил Гусейнов в ходе заседания, он не считает себя виновным и "ничего не знал", ходатайство об аресте просил отклонить."Он оказался на месте преступления уже после его совершения, поэтому говорить о пособничестве в совершении преступления не представляется возможным", - заметил адвокат.Защитник пояснил, что в действиях Гусейнова разве что можно усмотреть укрывательство преступления, но никак не пособничество в убийстве.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.В суд поступили ходатайства об аресте шести человек, среди которых Аббасов, его родственники и друзья. По данным прокуратуры Москвы, они обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.
https://ria.ru/20240422/prestupleniya-1941532236.html
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
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происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва
Происшествия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Москва
Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки

Суд арестовал Нахида Гусейнова в рамках дела об убийстве москвича из-за парковки

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram Второй фигурант дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Нахид Гусейнов. 22 апреля 2024
 Второй фигурант дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Нахид Гусейнов. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Второй фигурант дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Нахид Гусейнов. 22 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нахида Гусейнова - второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Гусейнову Нахиду меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласила решение судья.
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Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях
Вчера, 15:05
По информации пресс-службе Мосгорсуда, Гусейнов предоставил соучастникам автомобиль "ВАЗ 2107", на котором они скрылись в неизвестном направлении.
Как заявил Гусейнов в ходе заседания, он не считает себя виновным и "ничего не знал", ходатайство об аресте просил отклонить.
"Он оказался на месте преступления уже после его совершения, поэтому говорить о пособничестве в совершении преступления не представляется возможным", - заметил адвокат.
Защитник пояснил, что в действиях Гусейнова разве что можно усмотреть укрывательство преступления, но никак не пособничество в убийстве.
Шахин Аббасов
Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки
19 апреля, 18:56
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.
В суд поступили ходатайства об аресте шести человек, среди которых Аббасов, его родственники и друзья. По данным прокуратуры Москвы, они обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.
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Мама убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне
20 апреля, 10:15
 
ПроисшествияУбийство мужчины на юго-востоке МосквыМосква
 
 
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