https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941545991.html

Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки

Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки - РИА Новости, 22.04.2024

Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нахида Гусейнова - второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:47

2024-04-22T15:47

2024-04-22T17:33

происшествия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нахида Гусейнова - второго фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Гусейнову Нахиду меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласила решение судья.По информации пресс-службе Мосгорсуда, Гусейнов предоставил соучастникам автомобиль "ВАЗ 2107", на котором они скрылись в неизвестном направлении.Как заявил Гусейнов в ходе заседания, он не считает себя виновным и "ничего не знал", ходатайство об аресте просил отклонить."Он оказался на месте преступления уже после его совершения, поэтому говорить о пособничестве в совершении преступления не представляется возможным", - заметил адвокат.Защитник пояснил, что в действиях Гусейнова разве что можно усмотреть укрывательство преступления, но никак не пособничество в убийстве.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.В суд поступили ходатайства об аресте шести человек, среди которых Аббасов, его родственники и друзья. По данным прокуратуры Москвы, они обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.

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https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва