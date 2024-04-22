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Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста - РИА Новости, 22.04.2024
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14:31 22.04.2024 (обновлено: 14:45 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941522012.html
Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста
Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста - РИА Новости, 22.04.2024
Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста
Основной фигурант дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Шахин Аббасов заявил в суде, что возражает против ареста, о случившемся сожалеет,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:31
2024-04-22T14:45
происшествия
москва
азербайджан
убийство мужчины на юго-востоке москвы
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основной фигурант дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Шахин Аббасов заявил в суде, что возражает против ареста, о случившемся сожалеет, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы."Возражаю (против меры пресечения – ред.). Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - сказал он через переводчика. Его адвокат добавил, что вину Аббасов признает частично, так как не согласен с квалификацией, и предложил ограничиться домашним арестом.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.В суд поступили ходатайства об аресте шести человек, среди которых Аббасов, его родственники и друзья.Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Она предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
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происшествия, москва, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы, россия
Происшествия, Москва, Азербайджан, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Россия
Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста

Обвиняемый в убийстве из-за парковки объяснил поступок тем, что "так получилось"

© Прокуратура города МосквыШахин Аббасов
Шахин Аббасов
© Прокуратура города Москвы
Шахин Аббасов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основной фигурант дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Шахин Аббасов заявил в суде, что возражает против ареста, о случившемся сожалеет, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Возражаю (против меры пресечения – ред.). Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - сказал он через переводчика. Его адвокат добавил, что вину Аббасов признает частично, так как не согласен с квалификацией, и предложил ограничиться домашним арестом.
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По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.
В суд поступили ходатайства об аресте шести человек, среди которых Аббасов, его родственники и друзья.
Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Она предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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ПроисшествияМоскваАзербайджанУбийство мужчины на юго-востоке МосквыРоссия
 
 
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