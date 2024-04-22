https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941522012.html

Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста

Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста - РИА Новости, 22.04.2024

Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста

Основной фигурант дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Шахин Аббасов заявил в суде, что возражает против ареста, о случившемся сожалеет,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:45

происшествия

москва

азербайджан

убийство мужчины на юго-востоке москвы

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основной фигурант дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Шахин Аббасов заявил в суде, что возражает против ареста, о случившемся сожалеет, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы."Возражаю (против меры пресечения – ред.). Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - сказал он через переводчика. Его адвокат добавил, что вину Аббасов признает частично, так как не согласен с квалификацией, и предложил ограничиться домашним арестом.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.В суд поступили ходатайства об аресте шести человек, среди которых Аббасов, его родственники и друзья.Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Она предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

https://ria.ru/20240419/abbasov-1941048944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы, россия