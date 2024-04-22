https://ria.ru/20240422/tusk-1941522354.html

Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине

Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине - РИА Новости, 22.04.2024

Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине

У Польши нет зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно передать Украине, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:45

в мире

украина

польша

дональд туск

дмитрий кулеба

евросоюз

жозеп боррель

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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. У Польши нет зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно передать Украине, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot."Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности", - сказал Туск.Он уточнил, что комплекс Patriot, который находится на боевом дежурстве в районе польского Жешува, возле которого расположен хаб для поставок Украине вооружения из стран НАТО, находится под контролем американских военных."Тот, в окрестностях Жешува, он находится у нас в гостях. Он находится под контролем и в распоряжении американцев и защищает ключевой, кстати, с точки зрения Украины, хаб в юго-восточной Польше", - сказал польский премьер."У нас нет резервов, если говорить коротко о Patriot", - заключил он.По словам Туска, его коллеги – премьер-министры стран НАТО с пониманием относятся к тому, что Польша не может передать Украине ЗРК Patriot."Все это понимают. Я говорил со многими премьерами об этой немецкой инициативе, касающейся противовоздушной обороны, и мы вместе искали, где еще что есть в какой стране и каким образом мы можем действовать вместе, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины. И все мои собеседники без исключения говорили: знаем, Польша уже дала очень много, больше, чем какая-либо другая страна", - сказал он.

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html

https://ria.ru/20240413/ft-1939736101.html

украина

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в мире, украина, польша, дональд туск, дмитрий кулеба, евросоюз, жозеп боррель