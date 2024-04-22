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Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
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14:31 22.04.2024 (обновлено: 14:45 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/tusk-1941522354.html
Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине
Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине
У Польши нет зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно передать Украине, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:31
2024-04-22T14:45
в мире
украина
польша
дональд туск
дмитрий кулеба
евросоюз
жозеп боррель
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. У Польши нет зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно передать Украине, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot."Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности", - сказал Туск.Он уточнил, что комплекс Patriot, который находится на боевом дежурстве в районе польского Жешува, возле которого расположен хаб для поставок Украине вооружения из стран НАТО, находится под контролем американских военных."Тот, в окрестностях Жешува, он находится у нас в гостях. Он находится под контролем и в распоряжении американцев и защищает ключевой, кстати, с точки зрения Украины, хаб в юго-восточной Польше", - сказал польский премьер."У нас нет резервов, если говорить коротко о Patriot", - заключил он.По словам Туска, его коллеги – премьер-министры стран НАТО с пониманием относятся к тому, что Польша не может передать Украине ЗРК Patriot."Все это понимают. Я говорил со многими премьерами об этой немецкой инициативе, касающейся противовоздушной обороны, и мы вместе искали, где еще что есть в какой стране и каким образом мы можем действовать вместе, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины. И все мои собеседники без исключения говорили: знаем, Польша уже дала очень много, больше, чем какая-либо другая страна", - сказал он.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html
https://ria.ru/20240413/ft-1939736101.html
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в мире, украина, польша, дональд туск, дмитрий кулеба, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Жозеп Боррель
Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине

Туск: у Польши нет ЗРК Patriot, которые можно передать Украине

© AP Photo / Czarek Sokolowskiпремьер-министр Польши Дональд Туск
премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. У Польши нет зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно передать Украине, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.
«
"Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности", - сказал Туск.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Дуда вежливо "послал" Зеленского
12 апреля, 03:22
Он уточнил, что комплекс Patriot, который находится на боевом дежурстве в районе польского Жешува, возле которого расположен хаб для поставок Украине вооружения из стран НАТО, находится под контролем американских военных.
"Тот, в окрестностях Жешува, он находится у нас в гостях. Он находится под контролем и в распоряжении американцев и защищает ключевой, кстати, с точки зрения Украины, хаб в юго-восточной Польше", - сказал польский премьер.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину
15 апреля, 09:55
"У нас нет резервов, если говорить коротко о Patriot", - заключил он.
По словам Туска, его коллеги – премьер-министры стран НАТО с пониманием относятся к тому, что Польша не может передать Украине ЗРК Patriot.
"Все это понимают. Я говорил со многими премьерами об этой немецкой инициативе, касающейся противовоздушной обороны, и мы вместе искали, где еще что есть в какой стране и каким образом мы можем действовать вместе, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины. И все мои собеседники без исключения говорили: знаем, Польша уже дала очень много, больше, чем какая-либо другая страна", - сказал он.
Ракетная батарея Патриот
СМИ: европейские страны отвергли просьбы Украины о передаче систем Patriot
13 апреля, 02:02
 
В миреУкраинаПольшаДональд ТускДмитрий КулебаЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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