https://ria.ru/20240422/tusk-1941520829.html
Туск оценил слова президента Польши о возможном размещении ЯО в стране
Туск оценил слова президента Польши о возможном размещении ЯО в стране - РИА Новости, 22.04.2024
Туск оценил слова президента Польши о возможном размещении ЯО в стране
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что хочет встретиться с президентом Анджеем Дудой и узнать, что подвигло его на заявления на тему возможного размещения в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:29
2024-04-22T14:29
2024-04-22T14:36
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что хочет встретиться с президентом Анджеем Дудой и узнать, что подвигло его на заявления на тему возможного размещения в стране ядерного оружия.Ранее президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия."Для меня важно заявление господина президента Анджея Дуды по вопросу возможного присутствия атомного оружия в Польше. Я с нетерпением ожидаю встречи с господином президентом Дудой, так как вопрос напрямую и очень однозначно касается польской безопасности. Я должен хорошо понять намерения господина президента", - сказал Туск."Для меня очень важно, чтобы Польша была в безопасности, чтобы была как можно лучше вооружена, но я хотел бы, чтобы возможные инициативы прежде всего были хорошо подготовлены людьми, которые за это отвечают, и чтобы мы все были убеждены, что хотим этого. Эта идея очень массивна, я бы сказал, очень серьезная. Я должен узнать все подробности, которые склонили господина президента к этой декларации", - добавил он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html
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в мире, польша, анджей дуда, дональд туск, дмитрий песков, россия
В мире, Польша, Анджей Дуда, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Россия
Туск оценил слова президента Польши о возможном размещении ЯО в стране
Туск не до конца понимает слова Дуды о возможном размещении ЯО в Польше
ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что хочет встретиться с президентом Анджеем Дудой и узнать, что подвигло его на заявления на тему возможного размещения в стране ядерного оружия.
Ранее президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
«
"Для меня важно заявление господина президента Анджея Дуды по вопросу возможного присутствия атомного оружия в Польше. Я с нетерпением ожидаю встречи с господином президентом Дудой, так как вопрос напрямую и очень однозначно касается польской безопасности. Я должен хорошо понять намерения господина президента", - сказал Туск.
"Для меня очень важно, чтобы Польша была в безопасности, чтобы была как можно лучше вооружена, но я хотел бы, чтобы возможные инициативы прежде всего были хорошо подготовлены людьми, которые за это отвечают, и чтобы мы все были убеждены, что хотим этого. Эта идея очень массивна, я бы сказал, очень серьезная. Я должен узнать все подробности, которые склонили господина президента к этой декларации", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.