https://ria.ru/20240422/tseli-1941414943.html
Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области
Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области - РИА Новости, 22.04.2024
Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области
Склады с боеприпасами и пункты временной дислокации с личным составом ВСУ являются основными целями под Харьковом для артиллеристов группировки войск прикрытия... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T06:19
2024-04-22T06:19
2024-04-22T07:10
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 22 апр - РИА Новости. Склады с боеприпасами и пункты временной дислокации с личным составом ВСУ являются основными целями под Харьковом для артиллеристов группировки войск прикрытия границы ВС РФ, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения. "Работаем по тылам ВСУ в Харьковской области. Характер цели - ПВД (пункт временной дислокации - ред.) противника, артиллерия, контрбатарейная борьба, склады", - объяснил командир. Он отметил, что противник в тыловых районах ведет себя свободно, не использует средства маскировки, соответственно позиции менее укреплены, и, как следствие, более уязвимы. "Отработали отлично, расход четыре (снаряда - ред.), взводный опорный пункт поражен", - добавил артиллерист. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240417/krivonos-1940585366.html
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в мире, россия, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины
Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области
Артиллерист назвал склады боеприпасов среди основных целей под Харьковом
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 22 апр - РИА Новости. Склады с боеприпасами и пункты временной дислокации с личным составом ВСУ являются основными целями под Харьковом для артиллеристов группировки войск прикрытия границы ВС РФ, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения.
"Работаем по тылам ВСУ в Харьковской области. Характер цели - ПВД (пункт временной дислокации - ред.) противника, артиллерия, контрбатарейная борьба, склады", - объяснил командир.
Он отметил, что противник в тыловых районах ведет себя свободно, не использует средства маскировки, соответственно позиции менее укреплены, и, как следствие, более уязвимы.
"Отработали отлично, расход четыре (снаряда - ред.), взводный опорный пункт поражен", - добавил артиллерист.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине
. По словам президента Владимира Путина
, конечная цель операции - освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.