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Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 22.04.2024 (обновлено: 07:10 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/tseli-1941414943.html
Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области
Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области - РИА Новости, 22.04.2024
Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области
Склады с боеприпасами и пункты временной дислокации с личным составом ВСУ являются основными целями под Харьковом для артиллеристов группировки войск прикрытия... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T06:19
2024-04-22T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 22 апр - РИА Новости. Склады с боеприпасами и пункты временной дислокации с личным составом ВСУ являются основными целями под Харьковом для артиллеристов группировки войск прикрытия границы ВС РФ, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения. "Работаем по тылам ВСУ в Харьковской области. Характер цели - ПВД (пункт временной дислокации - ред.) противника, артиллерия, контрбатарейная борьба, склады", - объяснил командир. Он отметил, что противник в тыловых районах ведет себя свободно, не использует средства маскировки, соответственно позиции менее укреплены, и, как следствие, более уязвимы. "Отработали отлично, расход четыре (снаряда - ред.), взводный опорный пункт поражен", - добавил артиллерист. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240417/krivonos-1940585366.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины
Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области

Артиллерист назвал склады боеприпасов среди основных целей под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне СВО
Боевая работа артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерии в зоне СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 22 апр - РИА Новости. Склады с боеприпасами и пункты временной дислокации с личным составом ВСУ являются основными целями под Харьковом для артиллеристов группировки войск прикрытия границы ВС РФ, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения.
"Работаем по тылам ВСУ в Харьковской области. Характер цели - ПВД (пункт временной дислокации - ред.) противника, артиллерия, контрбатарейная борьба, склады", - объяснил командир.
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Он отметил, что противник в тыловых районах ведет себя свободно, не использует средства маскировки, соответственно позиции менее укреплены, и, как следствие, более уязвимы.
"Отработали отлично, расход четыре (снаряда - ред.), взводный опорный пункт поражен", - добавил артиллерист.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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