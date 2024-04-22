https://ria.ru/20240422/tramp-1941604727.html

Прокурор назвал выплату Трампом денег порнозвезде фальсификацией выборов

Прокурор назвал выплату Трампом денег порнозвезде фальсификацией выборов - РИА Новости, 22.04.2024

Прокурор назвал выплату Трампом денег порнозвезде фальсификацией выборов

Предполагаемая выплата денег экс-президентом США Дональдом Трампом порноактрисе Сторми Дэниэлс — это вмешательство в выборы, заявил прокурор Мэтью Коланджело. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:03

2024-04-22T19:03

2024-04-22T20:46

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НЬЮ-ЙОРК, 22 апр — РИА Новости. Предполагаемая выплата денег экс-президентом США Дональдом Трампом порноактрисе Сторми Дэниэлс — это вмешательство в выборы, заявил прокурор Мэтью Коланджело.В суде в Нью-Йорке проходит слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Сегодня в суде звучит вступительное заявление обвинения. Позднее выступит защита.Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне его победы на президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) 130 000 долларов. Порноактрисе якобы заплатили за молчание об интрижке с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, произошла в 2006-м.Трамп отрицает факты, заявленные порнозвездой.По версии следствия, после того, как политик выиграл выборы, он возместил траты Коэну чеками, которые предназначались для оплаты юридических услуг.По словам Коланджело, "это дело о преступном сговоре и сокрытии". Как утверждает прокурор, Трамп организовал эту схему, чтобы "коррумпировать выборы 2016 года"."Это был спланированный и скоординированный сговор, чтобы повлиять на выборы-2016 с целью помочь Трампу избраться. Это была фальсификация выборов", — сказал Коланджело.Трамп отвергает все эти утверждения и называет уголовные процессы против него "охотой на ведьм" в преддверии президентских выборов 2024 года, в которых он, как ожидается, станет кандидатом от Республиканской партии. В понедельник перед тем, как войти в зал суда, Трамп вновь назвал идущий против него судебный процесс в Нью-Йорке "вмешательством в выборы". Экс-президент выразил уверенность, что суд взаимодействует с политическим руководством в Вашингтоне."Я лишь хочу, чтобы люди понимали вот что: это делается с целью охоты на соперника самого худшего президента в истории нашей страны", — указал Трамп.Уголовные дела против ТрампаАмериканские СМИ считают этот процесс историческим и первым в своем роде — бывший президент предстанет перед судом по уголовным обвинениям. Максимально возможное наказание составляет 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для преследования.Ему предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая Дэниэлс, за молчание о предполагаемой связи с политиком. Сам экс-президент заявил о своей невиновности.Всего против Трампа завели четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний.В Атланте его обвинили в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020-го. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами разбирается еще одно федеральное дело — о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.

https://ria.ru/20240422/tramp-1941602856.html

https://ria.ru/20240105/tramp-1919875013.html

https://ria.ru/20230616/ssha-1878334168.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, вашингтон (штат), майкл коэн, дональд трамп, президентские выборы в сша