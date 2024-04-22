https://ria.ru/20240422/tramp-1941602856.html
Трамп назвал судебный процесс в Нью-Йорке вмешательством в выборы
Трамп назвал судебный процесс в Нью-Йорке вмешательством в выборы - РИА Новости, 22.04.2024
Трамп назвал судебный процесс в Нью-Йорке вмешательством в выборы
Экс-президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп вновь назвал идущий против него судебный... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:57
2024-04-22T18:57
2024-04-22T19:45
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НЬЮ-ЙОРК, 22 апр - РИА Новости. Экс-президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп вновь назвал идущий против него судебный процесс в Нью-Йорке "вмешательством в выборы". "То, что происходит, это вмешательство в выборы, и все это знают", - сказал Трамп журналистам перед началом заседания суда. Экс-президент вновь назвал процесс "охотой на ведьм" и выразил уверенность, что суд взаимодействует с политическим руководством в Вашингтоне. "Я лишь хочу, чтобы люди понимали вот что: это делается с целью охоты на соперника самого худшего президента в истории нашей страны", - сказал Трамп. Заседание в понедельник началось с ряда процедурных вопросов. В данный момент, как передает корреспондент РИА Новости, судья Хуан Мерчан проводит инструктаж жюри присяжных, избранных на прошлой неделе. "Вы должны принимать решение в этом деле, опираясь на свидетельства". - сказал он. По его словам, вердикт жюри не должен выноситься под воздействием чьей-то предвзятости. Трамп молча сидит на скамье и выслушивает судью. Процесс вызывает повышенный интерес прессы. Всего в здании суда более сотни журналистов. Не всем хватило места в зале суда и многие наблюдают за процессом их соседней комнаты. На улице дежурят десятки съемочных групп. Сегодня в суде ожидаются вступительные заявления обвинения и защиты. Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампу были предъявленны обвинений по 34 статьям, касающимся фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал судебный процесс в Нью-Йорке вмешательством в выборы
Трамп назвал судебный процесс в Нью-Йорке вмешательством в выборы президента США
НЬЮ-ЙОРК, 22 апр - РИА Новости. Экс-президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп вновь назвал идущий против него судебный процесс в Нью-Йорке "вмешательством в выборы".
"То, что происходит, это вмешательство в выборы, и все это знают", - сказал Трамп журналистам перед началом заседания суда. Экс-президент вновь назвал процесс "охотой на ведьм" и выразил уверенность, что суд взаимодействует с политическим руководством в Вашингтоне. "Я лишь хочу, чтобы люди понимали вот что: это делается с целью охоты на соперника самого худшего президента в истории нашей страны", - сказал Трамп.
Заседание в понедельник началось с ряда процедурных вопросов. В данный момент, как передает корреспондент РИА Новости, судья Хуан Мерчан проводит инструктаж жюри присяжных, избранных на прошлой неделе. "Вы должны принимать решение в этом деле, опираясь на свидетельства". - сказал он. По его словам, вердикт жюри не должен выноситься под воздействием чьей-то предвзятости. Трамп молча сидит на скамье и выслушивает судью.
Процесс вызывает повышенный интерес прессы. Всего в здании суда более сотни журналистов. Не всем хватило места в зале суда и многие наблюдают за процессом их соседней комнаты. На улице дежурят десятки съемочных групп. Сегодня в суде ожидаются вступительные заявления обвинения и защиты.
Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампу были предъявленны обвинений по 34 статьям, касающимся фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела.