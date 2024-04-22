https://ria.ru/20240422/tobol-1941528355.html

Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово достиг 512 сантиметров

Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово достиг 512 сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024

Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово достиг 512 сантиметров

Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово повысился на 18 сантиметров за последние 8 часов, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:52

2024-04-22T14:52

2024-04-22T14:52

происшествия

тобол (река)

тюменская область

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово повысился на 18 сантиметров за последние 8 часов, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 14.00 мск понедельника уровень воды в реке Тобол в районе села Упорово в Тюменской области составляет 512 сантиметров, прибавив 18 сантиметров за последние восемь часов. Ранее власти сообщали о том, что жителей Упорово оповещают о заблаговременной эвакуации. Согласно открытым данным, в селе Упорово проживают порядка 6 тысяч человек. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля. По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тобол (река)

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тобол (река), тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024