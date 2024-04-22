https://ria.ru/20240422/tobol-1941416802.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана уменьшится в ближайшие дни
Уровень воды в реке Тобол у Кургана уменьшится в ближайшие дни - РИА Новости, 22.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана уменьшится в ближайшие дни
В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:09
2024-04-22T07:09
2024-04-22T07:33
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941371294_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_3343b26dbd2936b7981066a16545808e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону."В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - говорится в прогнозе ГУМЧС, размещенном на сайте.В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 апреля по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +5...+30 см, в Белозерском муниципальном округе - с динамикой +10...+60 см, поясняется в сообщении.Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Большое Чаусово Кетовского муниципального округа, уточняется в сообщении. А также населенных пунктов Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняет ГУМЧС.Колебания уровней, согласно прогнозу, в створах гидропостов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского МО) составит от -25 до +5 см.Фактические уровни воды по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений, отмечает МЧС.В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тобол (река)
курган
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941371294_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_8294fd80e57459d6986cbe8c2844e33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана уменьшится в ближайшие дни
МЧС: уровень реки Тобол постепенно уменьшится в ближайшие дни