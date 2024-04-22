ГТЛК и РЭЦ тестируют единый водный маршрут по коридору "Север – Юг"
© iStock.com / MedvedkovСухогруз
© iStock.com / Medvedkov
Сухогруз
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) (входит в ВЭБ.РФ) и бизнес-партнерами организуют тестовую отправку груза по внутренним водным путям и далее Каспийскому морю в Иран, сообщает РЭЦ.
"Проект поможет оценить коммерческую эффективность использования комплексного маршрута, увязывающего реки Европейской части России и транскаспийский путь в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении.
Сухогруз с 3 тысячами тонн ячменя отправился от причала в Дубовке Волгоградской области по направлению к одному из портов на севере Ирана. В качестве экспортеров выступит компания "Артагро" при непосредственном участии "Альфа-Трейд".
Ожидается, что рейс продлится 15-20 дней, что позволит вдвое снизить стоимость доставки груза и втрое сократить срок доставки в Иран по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал, а также смешанными автомобильно-железнодорожными маршрутами в рамках МТК "Север - Юг".
Помимо улучшения экономики грузоотправителей в числе потенциальных эффектов от регулярного использования комплексного водного маршрута – диверсификация путей доставки грузов в прикаспийские государства, Индию и страны Юго-Восточной Азии, интенсификация внешней торговли, совершенствование сопутствующей инфраструктуры внутренних водных путей на МТК "Север – Юг".
По итогам тестовой отправки груза будут сформированы конкретные предложения по развитию комплексного водного маршрута в рамках МТК "Север – Юг".