https://ria.ru/20240422/testirovanie-1941523268.html

ГТЛК и РЭЦ тестируют единый водный маршрут по коридору "Север – Юг"

ГТЛК и РЭЦ тестируют единый водный маршрут по коридору "Север – Юг" - РИА Новости, 22.04.2024

ГТЛК и РЭЦ тестируют единый водный маршрут по коридору "Север – Юг"

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) (входит в ВЭБ.РФ) и бизнес-партнерами организуют... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:38

2024-04-22T14:38

2024-04-22T14:38

российский экспортный центр (рэц)

иран

россия

каспийское море

экономика

гтлк

маршруты

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) (входит в ВЭБ.РФ) и бизнес-партнерами организуют тестовую отправку груза по внутренним водным путям и далее Каспийскому морю в Иран, сообщает РЭЦ."Проект поможет оценить коммерческую эффективность использования комплексного маршрута, увязывающего реки Европейской части России и транскаспийский путь в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении.Сухогруз с 3 тысячами тонн ячменя отправился от причала в Дубовке Волгоградской области по направлению к одному из портов на севере Ирана. В качестве экспортеров выступит компания "Артагро" при непосредственном участии "Альфа-Трейд".Ожидается, что рейс продлится 15-20 дней, что позволит вдвое снизить стоимость доставки груза и втрое сократить срок доставки в Иран по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал, а также смешанными автомобильно-железнодорожными маршрутами в рамках МТК "Север - Юг".Помимо улучшения экономики грузоотправителей в числе потенциальных эффектов от регулярного использования комплексного водного маршрута – диверсификация путей доставки грузов в прикаспийские государства, Индию и страны Юго-Восточной Азии, интенсификация внешней торговли, совершенствование сопутствующей инфраструктуры внутренних водных путей на МТК "Север – Юг".По итогам тестовой отправки груза будут сформированы конкретные предложения по развитию комплексного водного маршрута в рамках МТК "Север – Юг".

https://ria.ru/20240422/rets-1941436810.html

иран

россия

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), иран, россия, каспийское море, экономика, гтлк, маршруты, вэб.рф (вэб)