https://ria.ru/20240422/territorii-1941651916.html

"Дашнакцутюн" назвала передачу территорий без референдума незаконной

"Дашнакцутюн" назвала передачу территорий без референдума незаконной - РИА Новости, 22.04.2024

"Дашнакцутюн" назвала передачу территорий без референдума незаконной

Армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" предупредила премьера Армении Никола Пашиняна о "незаконности" передачи Азербайджану территорий без проведения... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T23:50

2024-04-22T23:50

2024-04-22T23:50

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никол пашинян

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дашнакцутюн

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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" предупредила премьера Армении Никола Пашиняна о "незаконности" передачи Азербайджану территорий без проведения референдума. МИД Армении 19 апреля сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". "Мы предупреждаем Никола Пашиняна и всех вовлеченных в процесс лиц, что без референдума любое изменение (передача другому государству) любой территории, находящейся под суверенной юрисдикцией Армении, или любые действия, осуществляемые в этом направлении, не только ничтожны, но и считаются особо тяжким преступлением против конституционного строя и государственной безопасности, наказуемым вплоть до пожизненного заключения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. "Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. Партия является членом Социнтерна. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. В годы правления первого президента страны Левона Тер-Петросяна деятельность партии была запрещена, многие ее члены оказались в тюрьме. Находится в оппозиции к действующим властям. Ранее в аппарате премьера Армении Никола Пашиняна заявили, что армянская сторона рассчитывает снизить риски безопасности, передавая Азербайджану сёла, граничащие с Тавушской областью. Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села. В аппарате вице-премьера также сообщили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда сел. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность.

https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html

https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941651551.html

https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html

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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, дашнакцутюн, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе