https://ria.ru/20240422/televyshka-1941575580.html

Российские войска ударили по телевышке в Харькове, сообщило подполье

Российские войска ударили по телевышке в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 22.04.2024

Российские войска ударили по телевышке в Харькове, сообщило подполье

Российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:29

2024-04-22T17:29

2024-04-22T17:52

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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные коллег."В 16:36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, — треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что системы ПВО в городе действуют на минимальном расстоянии и не связаны между собой.Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, после удара "по объекту телевизионной инфраструктуры" появились перебои с сигналом цифрового телевидения.Украинские СМИ 22 апреля сообщали о двух взрывах в Харькове с разницей примерно в час. В городе действовала воздушная тревога.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240419/ukrainy-1941167694.html

https://ria.ru/20240419/gazoprovod-1940934336.html

харьков

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харьков, сергей лебедев, в мире, украина