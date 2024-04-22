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Российские войска ударили по телевышке в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 22.04.2024 (обновлено: 17:52 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/televyshka-1941575580.html
Российские войска ударили по телевышке в Харькове, сообщило подполье
Российские войска ударили по телевышке в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 22.04.2024
Российские войска ударили по телевышке в Харькове, сообщило подполье
Российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:29
2024-04-22T17:52
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные коллег."В 16:36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, — треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что системы ПВО в городе действуют на минимальном расстоянии и не связаны между собой.Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, после удара "по объекту телевизионной инфраструктуры" появились перебои с сигналом цифрового телевидения.Украинские СМИ 22 апреля сообщали о двух взрывах в Харькове с разницей примерно в час. В городе действовала воздушная тревога.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240419/ukrainy-1941167694.html
https://ria.ru/20240419/gazoprovod-1940934336.html
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харьков, сергей лебедев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, В мире, Украина
Российские войска ударили по телевышке в Харькове, сообщило подполье

Подполье: ВС РФ ударили по телевышке в Харькове, где были системы связи ПВО

© Фото : соцсетиУдар по телевизионной вышке в Харькове
Удар по телевизионной вышке в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : соцсети
Удар по телевизионной вышке в Харькове
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные коллег.
"В 16:36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, — треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО", — уточнил собеседник агентства.
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Он добавил, что системы ПВО в городе действуют на минимальном расстоянии и не связаны между собой.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, после удара "по объекту телевизионной инфраструктуры" появились перебои с сигналом цифрового телевидения.
Украинские СМИ 22 апреля сообщали о двух взрывах в Харькове с разницей примерно в час. В городе действовала воздушная тревога.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевВ миреУкраина
 
 
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