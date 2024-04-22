https://ria.ru/20240422/teletsentr-1941052207.html

Телецентр "Останкино"

Телецентр "Останкино" - РИА Новости, 22.04.2024

Телецентр "Останкино"

Телевизионный технический центр "Останкино" – крупнейший в Европе вещательный центр, обеспечивающий создание телевизионных и радиопрограмм ведущими... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T03:35

2024-04-22T03:35

2024-04-22T03:35

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останкино (телецентр)

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Телевизионный технический центр "Останкино" – крупнейший в Европе вещательный центр, обеспечивающий создание телевизионных и радиопрограмм ведущими телерадиокомпаниями и производящими студиями России и их передачу по кабельным, наземным и спутниковым линиям связи в круглосуточном режиме как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.Доостанкинский период в развитии телевидения был связан с работой Центральной студии телевидения, созданной на технической базе Московского телевизионного центра на Шаболовке. Постепенно Шуховская башня перестала справляться с возрастающим объемом, и качество телевизионного сигнала перестало удовлетворять современным на тот момент требованиям. Такое положение дел предопределило необходимость строительства нового телевизионного комплекса с новой, более высокой телевизионной передающей башней.Было предложено несколько мест, где мог быть возведен такой комплекс, – на Ленинских горах (сейчас Воробьевы горы), на месте бывшего Храма Христа Спасителя и ряд других вариантов. В итоге телецентр решили построить в районе Останкино.Первый камень телецентра "Останкино", который должен был обеспечить полностью автономное централизованное вещание на всей территории Советского Союза, был заложен 22 апреля 1964 года. Над проектом здания трудилась большая группа инженеров и архитекторов во главе с Леонидом Баталовым. 4 ноября 1967 года была введена в эксплуатацию первая очередь строительства телецентра. 13-этажное здание Останкинского телевизионного комплекса было построено в простых и лаконичных формах, сочетающих бетон и стекло. Телецентр включал четыре аппаратно-студийных блока и временную центральную аппаратную. Студии размещались в середине широкого корпуса, что надежно защищало их от внешних помех. Продольные коридоры – пешеходный и транспортный, по которому передвигались машины с декорациями, – связывали всю систему вытянутых вдоль фронта студий помещений. В восточном крыле здания на третьем этаже была расположена концертная студия со сценой и залом на 800 зрителей, спроектированная с учетом телевизионной специфики. Остальные площади были заняты фильмохранилищем, цехами монтажа фильмов, художественно-декоративной службой.22 апреля 1970 года комплекс был полностью введен в эксплуатацию. Его функционирование обеспечило повышение качества программ, регулярную передачу цветных телевизионных программ, производство дублей программ центрального телевидения для восточных районов страны. Осенью 1976 года, после того как Москва была выбрана столицей XXII летних Олимпийских игр, в Останкине началось строительство Олимпийского телерадиокомплекса. В 1979 году все работы были закончены. Дополнительно был построен не предусмотренный изначальным проектом подземный переход, который соединил два здания, стоящих напротив друг друга через улицу Академика Королева, в единый комплекс. Во время трансляции Игр в Олимпийском телерадиоцентре круглосуточно готовились 19-20 ежедневных международных программ. С октября 1980 года олимпийский телерадиокомплекс, переименованный в АСК-3 (аппаратно-студийный комплекс), стал обеспечивать многопрограммное вещание на всю территорию страны с учетом ее часовых поясов. Таким образом, телецентр "Останкино" стал представлять единую производственную единицу, состоящую из трех аппаратно-студийных комплексов: АСК-1 – телецентр в Останкине, АСК-2 – старый телецентр на Шаболовке, АСК-3 – олимпийский корпус.В 2005 году специалистами телевизионного технического центра "Останкино" был разработан и осуществлен проект первой в России передвижной телевизионной станции, работающей в формате телевидения высокой четкости. В 2020 году в структуре телецентра появился АСК-4 на Алтуфьевском шоссе, на территории которого была оснащена географически удаленная резервная студия для производства информационных программ, обеспечивающая проведение студийной высококачественной съемки, прямой трансляции и записи мероприятий любой сложности. Кроме того, данный мобильный аппаратно-студийный блок позволяет обеспечивать производство телевизионной продукции в АСК-4 в условиях чрезвычайных ситуаций.В настоящее время телецентр объединяет 70 связанных между собой производственных студий и монтажных аппаратных, общая площадь производственных и офисных помещений составляет 280 тысяч квадратных метров. Число сотрудников телецентра составляет около двух тысяч человек.В телецентре создавались такие передачи, как "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!", "Кабачок "13 стульев", "Музыкальный киоск", "В мире животных", "Алло, мы ищем таланты!", "Кинопанорама", "Очевидное – невероятное", "Клуб путешественников", "Утренняя почта", "В гостях у сказки" и др.Некоторые передачи, созданные в советский период, продолжают оставаться в эфире – программа "Время", "Поле чудес", "Спокойной ночи, малыши!". В настоящее время в телецентре снимаются популярные проекты "Пусть говорят", "Модный приговор", "Жить здорово", "Голос" и др.Телецентр обеспечивает техническую поддержку освещаемых по телевидению масштабных событий: государственных визитов, крупных общественных культурных и спортивных мероприятий таким вещательным компаниям, как Первый канал, НТВ, Матч ТВ, ОТР и др.Телецентру присвоено множество наград, среди которых Золотая медаль Международной академии телевидения и радио (IATR). С 2020 года телецентр "Останкино" находится в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.С 2006 года генеральным директором ТТЦ "Останкино" является Михаил Шубин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, европа, москва, останкино (телецентр)