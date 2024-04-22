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Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 22.04.2024 (обновлено: 05:36 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/tank-1941413099.html
Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой
Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 22.04.2024
Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил позиции и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:20
2024-04-22T05:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90м
т-90
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ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил позиции и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве. В МО добавили, что координаты цели танкисты получили от расчета разведывательного БПЛА. Т-90М выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. "Наведя вооружение танка, осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров были успешно поражены все цели националистов. Танковые экипажи группировки войск "Центр" поддерживают действия штурмовых групп, сковывая тактические действия противника, а также не позволяют вести ответный огонь", - сообщили в оборонном ведомстве. Говоря о танке "Прорыв", в министерстве обороны отметили, что Т-90М является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
https://ria.ru/20240421/tank-1941328432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, т-90м, т-90
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М, Т-90
Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: Т-90М группировки "Центр" уничтожил позиции ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / РИА НовостиБоевая работа танка Т-90М
Боевая работа танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Боевая работа танка Т-90М . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил позиции и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве.
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В МО добавили, что координаты цели танкисты получили от расчета разведывательного БПЛА. Т-90М выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию.
"Наведя вооружение танка, осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров были успешно поражены все цели националистов. Танковые экипажи группировки войск "Центр" поддерживают действия штурмовых групп, сковывая тактические действия противника, а также не позволяют вести ответный огонь", - сообщили в оборонном ведомстве.
Говоря о танке "Прорыв", в министерстве обороны отметили, что Т-90М является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90МТ-90
 
 
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