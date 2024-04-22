https://ria.ru/20240422/tank-1941413099.html
Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой
Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 22.04.2024
Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил позиции и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:20
2024-04-22T05:20
2024-04-22T05:36
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вооруженные силы украины
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т-90
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ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил позиции и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве. В МО добавили, что координаты цели танкисты получили от расчета разведывательного БПЛА. Т-90М выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. "Наведя вооружение танка, осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров были успешно поражены все цели националистов. Танковые экипажи группировки войск "Центр" поддерживают действия штурмовых групп, сковывая тактические действия противника, а также не позволяют вести ответный огонь", - сообщили в оборонном ведомстве. Говоря о танке "Прорыв", в министерстве обороны отметили, что Т-90М является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
https://ria.ru/20240421/tank-1941328432.html
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россия, вооруженные силы украины, т-90м, т-90
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М, Т-90
Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой
Минобороны: Т-90М группировки "Центр" уничтожил позиции ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" уничтожил позиции и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве.
В МО добавили, что координаты цели танкисты получили от расчета разведывательного БПЛА. Т-90М выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию.
"Наведя вооружение танка, осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров были успешно поражены все цели националистов. Танковые экипажи группировки войск "Центр" поддерживают действия штурмовых групп, сковывая тактические действия противника, а также не позволяют вести ответный огонь", - сообщили в оборонном ведомстве.
Говоря о танке "Прорыв", в министерстве обороны отметили, что Т-90М является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.