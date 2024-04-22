https://ria.ru/20240422/svo-1941499855.html
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 22.04.2024
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили девять атак ВСУ и уничтожили до 365 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:26
2024-04-22T13:26
2024-04-22T13:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
семеновка (краматорск)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили девять атак ВСУ и уничтожили до 365 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
семеновка (краматорск)
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вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Семеновка (Краматорск), Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Минобороны: подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение