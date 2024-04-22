https://ria.ru/20240422/svo-1941499855.html

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 22.04.2024

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили девять атак ВСУ и уничтожили до 365 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:26

2024-04-22T13:26

2024-04-22T13:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

семеновка (краматорск)

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили девять атак ВСУ и уничтожили до 365 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

семеновка (краматорск)

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вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)