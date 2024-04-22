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Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 22.04.2024 (обновлено: 13:40 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/svo-1941499855.html
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 22.04.2024
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили девять атак ВСУ и уничтожили до 365 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:26
2024-04-22T13:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
семеновка (краматорск)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили девять атак ВСУ и уничтожили до 365 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Семеновка (Краматорск), Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Минобороны: подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили девять атак ВСУ и уничтожили до 365 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСеменовка (Краматорск)БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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