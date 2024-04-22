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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 22.04.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери украинских военных за сутки составили до 95 человек, сообщило в понедельник... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:25
2024-04-22T13:25
2024-04-22T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
старомайорское
угледар
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери украинских военных за сутки составили до 95 человек, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой народной республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское, угледар, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Угледар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи