https://ria.ru/20240422/svo-1941499295.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 22.04.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери украинских военных за сутки составили до 95 человек, сообщило в понедельник... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:25

2024-04-22T13:25

2024-04-22T13:48

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

старомайорское

угледар

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери украинских военных за сутки составили до 95 человек, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой народной республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомайорское

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безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское, угледар, министерство обороны рф (минобороны рф)