https://ria.ru/20240422/svo-1941498698.html
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки "Азова"*
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки "Азова"* - РИА Новости, 22.04.2024
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки "Азова"*
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам и отразила четыре контратаки бригады "Азова"*, потери Киева составили до 25 солдат, сообщило РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:23
2024-04-22T13:23
2024-04-22T13:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406428_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_30082a16281d678ce7de659ae926f6a1.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам и отразила четыре контратаки бригады "Азова"*, потери Киева составили до 25 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии ("Азов")*", - добавили в МО РФ.Отмечается, что противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, а также 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3dd923ad8ab4e61d4d0daeb15b76282b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки "Азова"*
Минобороны: подразделения группировки "Запад" отразили 4 контратаки "Азова"