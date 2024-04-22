https://ria.ru/20240422/svo-1941498698.html

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки "Азова"*

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки "Азова"* - РИА Новости, 22.04.2024

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки "Азова"*

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам и отразила четыре контратаки бригады "Азова"*, потери Киева составили до 25 солдат, сообщило РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:23

2024-04-22T13:23

2024-04-22T13:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам и отразила четыре контратаки бригады "Азова"*, потери Киева составили до 25 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии ("Азов")*", - добавили в МО РФ.Отмечается, что противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, а также 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)