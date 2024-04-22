В Приморье будут судить двух жителей Уссурийска, которые сожгли мужчину
В Приморье будут судить двух жителей Уссурийска, которые сожгли мужчину в машине
Автомобиль полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Двух жителей Уссурийска, которые сожгли в багажнике автомобиля ранее избитого ими мужчину по подозрению в причастности к краже телефона, будут судить в Приморье, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске нашли обгоревший автомобиль с останками человека. Уголовное дело возбудили по статье "убийство", в квартире арендатора машины прошел обыск. Вечером того же дня задержали двоих подозреваемых, затем арестовали. В СУ СК РФ по Приморью РИА Новости сообщили, что один из арестованных и был арендатором сгоревшей машины, в которой нашли останки человека.
По данным прокуратуры региона, инцидент произошёл в апреле прошлого года в Уссурийске: двое фигурантов выпивали с новыми знакомыми, один из которых похитил у обвиняемого мобильный телефон и скрылся. Фигуранты заподозрили второго малознакомого собутыльника в сговоре о краже.
"Обвиняемые нанесли ему телесные повреждения, заперли в багажнике Mazda Axela, облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись с места преступления... Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Двое уссурийцев обвиняются по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью, об умышленном уничтожение чужого имущества путем поджога. Mazda Axela, уничтоженная огнем, находилась в пользовании одного из обвиняемых по договору аренды, причиненный собственнику ущерб превысил 200 тысяч рублей, информирует надзорное ведомство.
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