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В Приморье будут судить двух жителей Уссурийска, которые сожгли мужчину - РИА Новости, 22.04.2024
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21:48 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/sud-1941639821.html
В Приморье будут судить двух жителей Уссурийска, которые сожгли мужчину
В Приморье будут судить двух жителей Уссурийска, которые сожгли мужчину - РИА Новости, 22.04.2024
В Приморье будут судить двух жителей Уссурийска, которые сожгли мужчину
Двух жителей Уссурийска, которые сожгли в багажнике автомобиля ранее избитого ими мужчину по подозрению в причастности к краже телефона, будут судить в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:48
2024-04-22T21:48
происшествия
уссурийск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Двух жителей Уссурийска, которые сожгли в багажнике автомобиля ранее избитого ими мужчину по подозрению в причастности к краже телефона, будут судить в Приморье, сообщает прокуратура региона. Ранее сообщалось, что в Уссурийске нашли обгоревший автомобиль с останками человека. Уголовное дело возбудили по статье "убийство", в квартире арендатора машины прошел обыск. Вечером того же дня задержали двоих подозреваемых, затем арестовали. В СУ СК РФ по Приморью РИА Новости сообщили, что один из арестованных и был арендатором сгоревшей машины, в которой нашли останки человека. По данным прокуратуры региона, инцидент произошёл в апреле прошлого года в Уссурийске: двое фигурантов выпивали с новыми знакомыми, один из которых похитил у обвиняемого мобильный телефон и скрылся. Фигуранты заподозрили второго малознакомого собутыльника в сговоре о краже. "Обвиняемые нанесли ему телесные повреждения, заперли в багажнике Mazda Axela, облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись с места преступления... Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры. Двое уссурийцев обвиняются по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью, об умышленном уничтожение чужого имущества путем поджога. Mazda Axela, уничтоженная огнем, находилась в пользовании одного из обвиняемых по договору аренды, причиненный собственнику ущерб превысил 200 тысяч рублей, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941568873.html
https://ria.ru/20231002/krazha-1899826583.html
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происшествия, уссурийск, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд
Происшествия, Уссурийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский краевой суд
В Приморье будут судить двух жителей Уссурийска, которые сожгли мужчину

В Приморье будут судить двух жителей Уссурийска, которые сожгли мужчину в машине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Двух жителей Уссурийска, которые сожгли в багажнике автомобиля ранее избитого ими мужчину по подозрению в причастности к краже телефона, будут судить в Приморье, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске нашли обгоревший автомобиль с останками человека. Уголовное дело возбудили по статье "убийство", в квартире арендатора машины прошел обыск. Вечером того же дня задержали двоих подозреваемых, затем арестовали. В СУ СК РФ по Приморью РИА Новости сообщили, что один из арестованных и был арендатором сгоревшей машины, в которой нашли останки человека.
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По данным прокуратуры региона, инцидент произошёл в апреле прошлого года в Уссурийске: двое фигурантов выпивали с новыми знакомыми, один из которых похитил у обвиняемого мобильный телефон и скрылся. Фигуранты заподозрили второго малознакомого собутыльника в сговоре о краже.
"Обвиняемые нанесли ему телесные повреждения, заперли в багажнике Mazda Axela, облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись с места преступления... Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Двое уссурийцев обвиняются по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью, об умышленном уничтожение чужого имущества путем поджога. Mazda Axela, уничтоженная огнем, находилась в пользовании одного из обвиняемых по договору аренды, причиненный собственнику ущерб превысил 200 тысяч рублей, информирует надзорное ведомство.
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