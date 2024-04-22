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Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке - РИА Новости, 22.04.2024
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15:07 22.04.2024 (обновлено: 15:16 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/sud-1941532889.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке - РИА Новости, 22.04.2024
Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:07
2024-04-22T15:16
происшествия
жилье
москва
азербайджан
ростовская область
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласил решение судья. Как пояснила следователь в ходе заседания, Аббасов, находясь на свободе, может скрыться или воздействовать на родственников убитого. "Его отец уже общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела", - заявила она. Сам Аббасов просил его не арестовывать, говорил, что раскаивается и просит прощения у родственников погибшего. "Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - заявил он через переводчика. По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области.
https://ria.ru/20240422/baykery-1941518905.html
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происшествия, жилье, москва, азербайджан, ростовская область, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Жилье, Москва, Азербайджан, Ростовская область, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке

Суд арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого убийстве байкера из-за парковки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШахин Аббасов в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве
Шахин Аббасов в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шахин Аббасов в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласил решение судья.
Байкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Вчера, 14:23
Как пояснила следователь в ходе заседания, Аббасов, находясь на свободе, может скрыться или воздействовать на родственников убитого. "Его отец уже общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела", - заявила она.
Сам Аббасов просил его не арестовывать, говорил, что раскаивается и просит прощения у родственников погибшего. "Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - заявил он через переводчика.
По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.
Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области.
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ПроисшествияЖильеМоскваАзербайджанРостовская областьУбийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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