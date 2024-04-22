https://ria.ru/20240422/sud-1941532889.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке - РИА Новости, 22.04.2024
Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:07
2024-04-22T15:07
2024-04-22T15:16
происшествия
жилье
москва
азербайджан
ростовская область
убийство мужчины на юго-востоке москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941536370_0:280:3051:1996_1920x0_80_0_0_f9382233714c0a535f93d2d8707b11af.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласил решение судья. Как пояснила следователь в ходе заседания, Аббасов, находясь на свободе, может скрыться или воздействовать на родственников убитого. "Его отец уже общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела", - заявила она. Сам Аббасов просил его не арестовывать, говорил, что раскаивается и просит прощения у родственников погибшего. "Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - заявил он через переводчика. По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области.
https://ria.ru/20240422/baykery-1941518905.html
https://ria.ru/20240419/sud-1941035154.html
москва
азербайджан
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941536370_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_c6d2d951c8d46158ae652d5e348d08c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, москва, азербайджан, ростовская область, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Жилье, Москва, Азербайджан, Ростовская область, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Суд арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого убийстве байкера из-за парковки
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласил решение судья.
Как пояснила следователь в ходе заседания, Аббасов, находясь на свободе, может скрыться или воздействовать на родственников убитого. "Его отец уже общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела", - заявила она.
Сам Аббасов просил его не арестовывать, говорил, что раскаивается и просит прощения у родственников погибшего. "Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - заявил он через переводчика.
По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.
Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области.