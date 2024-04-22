https://ria.ru/20240422/sud-1941532889.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке

Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке - РИА Новости, 22.04.2024

Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:07

2024-04-22T15:07

2024-04-22T15:16

происшествия

жилье

москва

азербайджан

ростовская область

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласил решение судья. Как пояснила следователь в ходе заседания, Аббасов, находясь на свободе, может скрыться или воздействовать на родственников убитого. "Его отец уже общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела", - заявила она. Сам Аббасов просил его не арестовывать, говорил, что раскаивается и просит прощения у родственников погибшего. "Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", - заявил он через переводчика. По данным следствия, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области.

https://ria.ru/20240422/baykery-1941518905.html

https://ria.ru/20240419/sud-1941035154.html

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происшествия, жилье, москва, азербайджан, ростовская область, убийство мужчины на юго-востоке москвы