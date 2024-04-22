https://ria.ru/20240422/subbotnik-1941495255.html

Губернатор Хоценко оценил результаты субботника и дорожный ремонт в Омске

Губернатор Хоценко оценил результаты субботника и дорожный ремонт в Омске - РИА Новости, 22.04.2024

Губернатор Хоценко оценил результаты субботника и дорожный ремонт в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал результаты масштабного общегородского субботника и дорожный ремонт в Омске, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:11

2024-04-22T13:11

2024-04-22T13:52

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омская область

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виталий хоценко

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ОМСК, 22 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал результаты масштабного общегородского субботника и дорожный ремонт в Омске, рассказали в пресс-службе областного правительства. Хоценко и мэр Сергеем Шелестом объехали территории нескольких городских округов, уделяя особое внимание вывозу мусора после общегородского субботника. Они также проверили дорожный ремонт на городских магистралях. Глава региона пришёл к выводу, что темпы дорожных работ не набраны и их нужно активизировать, как и вывоз мусора. "Ставил задачу после субботников оперативно вывозить мусор, не допуская большого скопления. Такое поручение было дано региональному оператору "Магнит" и администрации города. С задачей не везде справились. Сегодня поручил до конца текущего дня исправить ситуацию: постараться все мешки вывезти и привести город в порядок. Кроме того, посмотрели с мэром как идёт дорожный ремонт: где-то ямочный, где-то - капитальный. Темпы везде разные, пока работы не вышли на должный уровень. Посмотрели муниципальный асфальтобетонный завод – он работает уже на максимальной мощности. Нужно быстрее приступать к ремонту, потому что люди ждут нормальных дорог. Наша задача в этом году до конца июля провести все плановые и внеплановые ремонты, нанести качественную разметку, привести город в порядок. Буду контролировать", - сообщил Виталий Хоценко. По словам Шелеста, управление дорожного хозяйства и благоустройства вместе с городскими округами будут задействовать все доступные резервы. Губернатор оценил и ход ремонта Ленинградского моста, который завершиться в конце мая, после чего его подготовят к открытию. На масштабный ремонт было выделено 1,9 миллиарда рублей. "До конца мая строители обещают по графику производства работ завершить объект, привести его в надлежащий вид и сдать. На День России мы планируем провести открытие движения по всем 6 полосам. Это будет первый наш мост с подсветкой четырёх видов: повседневная, а также тематические к 9 Мая, Дню города, к Новому году", - рассказал губернатор. Он добавил, что если омичи оценят, эту практику, то и дальше на всех ремонтируемых и строящихся мостовых переходах будут делать ночную подсветку.

https://ria.ru/20240411/protivopozharnyy_rezhim-1939358153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, омск, виталий хоценко, жкх