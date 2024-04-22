https://ria.ru/20240422/studenty-1941506668.html
Студенты медколледжа Якутии помогут врачам военного госпиталя в Ростове
Студенты медколледжа Якутии помогут врачам военного госпиталя в Ростове - РИА Новости, 22.04.2024
Студенты медколледжа Якутии помогут врачам военного госпиталя в Ростове
Студенты Алданского медицинского колледжа прибыли из Якутии в Ростов-на-Дону, где будут проходить практику в военном госпитале, сообщил глава республики Айсен... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:42
2024-04-22T13:42
2024-04-22T13:42
надежные люди
айсен николаев
ростов-на-дону
ростов
докучаевск
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благотворительность
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 22 апр — РИА Новости. Студенты Алданского медицинского колледжа прибыли из Якутии в Ростов-на-Дону, где будут проходить практику в военном госпитале, сообщил глава республики Айсен Николаев на своем канале в Telegram. Как отметил глава региона, все неравнодушные якутяне, в их числе волонтеры-медики, активно помогают военнослужащим, защищающим Родину. "В эти дни команда студентов Алданского медицинского колледжа прибыла в город Ростов-на-Дону для прохождения практики в военном госпитале. На протяжении двух месяцев студенты будут оказывать медицинскую помощь бойцам, получившим ранения в ходе исполнения боевых задач", - рассказал Николаев. Он выразил уверенность в том, что полученный опыт поможет студентам не только получить профессиональные навыки, но и воспитает в будущих медиках лучшие человеческие качества, такие как доброта и милосердие. Ранее сообщалось о том, что якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска в Донецкой Народной Республике, они присоединились к землякам-хирургам, прибывшим туда ранее.
https://ria.ru/20231019/baggi-1903740192.html
ростов-на-дону
ростов
докучаевск
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, ростов-на-дону, ростов, докучаевск, сво, благотворительность, республика саха (якутия)
Надежные люди, Айсен Николаев, Ростов-на-Дону, Ростов, Докучаевск, СВО, Благотворительность, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 22 апр — РИА Новости. Студенты Алданского медицинского колледжа прибыли из Якутии в Ростов-на-Дону, где будут проходить практику в военном госпитале, сообщил глава республики Айсен Николаев на своем канале в Telegram.
Как отметил глава региона, все неравнодушные якутяне, в их числе волонтеры-медики, активно помогают военнослужащим, защищающим Родину.
"В эти дни команда студентов Алданского медицинского колледжа прибыла в город Ростов-на-Дону для прохождения практики в военном госпитале. На протяжении двух месяцев студенты будут оказывать медицинскую помощь бойцам, получившим ранения в ходе исполнения боевых задач", - рассказал Николаев.
Он выразил уверенность в том, что полученный опыт поможет студентам не только получить профессиональные навыки, но и воспитает в будущих медиках лучшие человеческие качества, такие как доброта и милосердие.
Ранее сообщалось о том, что якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска
в Донецкой Народной Республике
, они присоединились к землякам-хирургам, прибывшим туда ранее.