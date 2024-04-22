https://ria.ru/20240422/studenty-1941506668.html

Студенты медколледжа Якутии помогут врачам военного госпиталя в Ростове

Студенты медколледжа Якутии помогут врачам военного госпиталя в Ростове - РИА Новости, 22.04.2024

Студенты медколледжа Якутии помогут врачам военного госпиталя в Ростове

Студенты Алданского медицинского колледжа прибыли из Якутии в Ростов-на-Дону, где будут проходить практику в военном госпитале, сообщил глава республики Айсен... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:42

2024-04-22T13:42

2024-04-22T13:42

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айсен николаев

ростов-на-дону

ростов

докучаевск

сво

благотворительность

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 22 апр — РИА Новости. Студенты Алданского медицинского колледжа прибыли из Якутии в Ростов-на-Дону, где будут проходить практику в военном госпитале, сообщил глава республики Айсен Николаев на своем канале в Telegram. Как отметил глава региона, все неравнодушные якутяне, в их числе волонтеры-медики, активно помогают военнослужащим, защищающим Родину. "В эти дни команда студентов Алданского медицинского колледжа прибыла в город Ростов-на-Дону для прохождения практики в военном госпитале. На протяжении двух месяцев студенты будут оказывать медицинскую помощь бойцам, получившим ранения в ходе исполнения боевых задач", - рассказал Николаев. Он выразил уверенность в том, что полученный опыт поможет студентам не только получить профессиональные навыки, но и воспитает в будущих медиках лучшие человеческие качества, такие как доброта и милосердие. Ранее сообщалось о том, что якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска в Донецкой Народной Республике, они присоединились к землякам-хирургам, прибывшим туда ранее.

https://ria.ru/20231019/baggi-1903740192.html

ростов-на-дону

ростов

докучаевск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, ростов-на-дону, ростов, докучаевск, сво, благотворительность, республика саха (якутия)