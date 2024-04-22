https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

Шкуру русского медведя делят на пять

Шкуру русского медведя делят на пять - РИА Новости, 22.04.2024

Шкуру русского медведя делят на пять

Целых пять сценариев нашего будущего предложил вниманию общественности видный американский специалист по России Стивен Коткин. Его трехтомник про Сталина,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:00

2024-04-22T08:00

2024-04-22T08:07

аналитика

россия

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Целых пять сценариев нашего будущего предложил вниманию общественности видный американский специалист по России Стивен Коткин. Его трехтомник про Сталина, полный оголтелой ненависти к СССР, кстати, уже добросовестно переведен на русский и выпущен в "Издательстве Института Гайдара". Ну как же — а вдруг мы забудем, как нам правильно думать о своей истории? Без Коткина никуда.С идеей пяти сценариев для России эксперт носится уже почти год, но в свежей публикации в Foreign Affairs он развивает свою концепцию, давая советы американскому руководству, что делать с Россией и как подтолкнуть ее на нужный американцам путь развития. Это очень любопытная информация, она проливает свет и на слабые места Америки, и на ее стратегические подходы.Коткин мысленно обращается к нашим людям с хорошими лицами. Поэтому первый вариант будущего нашей страны у него — Россия "после Путина" может "стать Францией". Где-то мы это уже слышали. Насколько помнится, много лет назад Францию обещали сделать из Украины. Но что-то, видимо, пошло не так. Еще раньше Францией должны были стать Грузия (Тбилиси — грузинский Париж) и Армения (Ереван — армянский Париж). Ну и как, получилось?Россия как Франция — это сильная в военном плане страна, которая не просит у Вашингтона денег, однако исправно выполняет все приказы из-за океана. Понятно, что это золотая мечта Вашингтона. Но мы тут отлично видим, что под разговоры о превращении во Францию страны вокруг нас погружались в безысходную нищету и теряли людей и территории в заведомо проигрышных войнах. Так что нет, эта старая замануха уже не работает.Кое-как подобные идеи могли работать в 90-е, когда бывший СССР действительно лежал в руинах, а Франция на его фоне казалась богатой страной. Но сегодня российская экономика на пятом месте в мире, французская скатилась на девятое, и этот разрыв в нашу пользу только растет. И это все видят, даже люди с хорошими лицами. Если советский средний класс в массе своей мечту о Европе поддерживал, то сегодня он уже изрядно наездился по миру, насмотрелся всего — больше его на этой мякине не проведешь.Второй сценарий — это "Россия в окопах" (или "Россия сократившаяся", Russia retrenched). Выглядит как чистый оксюморон. Россия остается сильной и "авторитарной", но возглавляет ее такой интересный авторитарий, который объявил себя "русским националистом", однако решил уйти с Украины, разрешив ей вступить в НАТО, и погрузил страну в изоляционизм, отдав все постсоветское пространство под американские военные базы.Звучит невероятно глупо, но на самом деле этот заход позволяет увидеть, какую марионетку американцы мечтали бы нам подсунуть. Это должен быть человек, который сдаст все возвращенные нами земли, устранится от борьбы за контроль на постсоветском пространстве, однако будет все это проворачивать под патриотические лозунги. Что, в принципе, неудивительно и не ново. Блогер Навальный тоже долгое время изображал из себя русского националиста.Третий сценарий — это изрядно надоевшая пугалка про то, что Россия станет "вассалом Китая". Четвертый — вариация на ту же тему, где Россия "превратится в Северную Корею". Тоже какая-то нелепая утопия. Пока что ни мощь нашей экономики, ни богатство нашей ресурсной базы, ни боевые навыки нашей армии, ни наше ядерное вооружение не позволяют никому в мире — даже самим США — воспринимать нашу страну как вассала. Что уж говорить про Китай — при всем уважении, конечно.Ну и пятый сценарий — самая сладкая мечта американцев — тотальный армагеддон, хаос, мятеж, распад и война всех против всех.Что объединяет эти фантастические сценарии? То, что любой из них получает хотя бы малейший шанс на реализацию только после нашего поражения и полного разгрома. Причем не какого-нибудь ситуативного отступления на Украине, а поражения в ходе настоящей мировой войны, где все по-взрослому, в том числе и обмен ядерными ударами.Без такого поражения рассуждения Коткина годятся лишь как заявка на фантастический боевик "про Россию-матушку", где вечно все горит, взрывается и стреляет, а потом под звон колоколов к власти приходит блондинистый русский националист и взасос целуется с американским президентом (в роли президента Уилл Смит).Интересно, однако, какие ходы Коткин советует делать своим хозяевам в этом раунде Большой игры. Во-первых, найти у нас правильного "националиста", который все сдаст американцам: "Вашингтон должен быть готов к националистической перезагрузке в России и усердно ее продвигать".Во-вторых, попытаться отделить Россию от Китая, потому что их союз, как это показали последние годы, совершенно непобедим. Для этого Вашингтону предлагается сдерживать Пекин без перехода к военным действиям, а затем "повторить маневр Никсона — Киссинджера, то есть попросить Китай помочь сдержать Россию".Ну и, наконец, надо порешать внутренние проблемы. Сделать дешевую ипотеку, как в России, понастроить домов по приемлемым ценам, а то самая жуткая халупа уже сотни тысяч долларов стоит. Выучить за десять лет миллион (ни много ни мало) преподавателей математики, а то американские школьники считать разучились, а российские тем временем мировые олимпиады как орешки щелкают. Еще новые вооружения сделать — опять-таки, догнать и перегнать Россию.По этим советам видно, как далеко зашел внутренний кризис в Америке. Цифры ВВП можно рисовать какие угодно, но по многим позициям сегодня они догоняют Россию, а не мы их. И это тоже видно всему миру. Единственное, что остается этому упадочному государству, — это болезненные мечты о том, как Россия рухнет и развалится, и очередная дележка шкуры неубитого русского медведя. Ровно об этом вот уже тридцать лет грезят на Украине — и каков результат?

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https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, франция, украина, уилл смит, нато, в мире