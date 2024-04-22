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"Все кончено": в США рассказали о сигнале, направленном Москве - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:13 22.04.2024 (обновлено: 23:49 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ssha-1941649006.html
"Все кончено": в США рассказали о сигнале, направленном Москве
"Все кончено": в США рассказали о сигнале, направленном Москве - РИА Новости, 22.04.2024
"Все кончено": в США рассказали о сигнале, направленном Москве
Решением выделить финансовую помощь Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T23:13
2024-04-22T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
москва
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Решением выделить финансовую помощь Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты."Отправка денег Украине на этом этапе сигнализирует русским, что любая надежда на отношения с Вашингтоном мертва", — отметил Макгрегор.По мнению аналитика, нынешнее руководство США отрицает какие-либо отношения с Россией, которые могут строиться не на американских условиях. Вашингтон, считает эксперт, будет говорить с Москвой только тогда, когда россияне "опустят оружие" и согласятся принять все, что им скажут американцы.Эксперт также напомнил о недавнем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он заявил, даже в процессе возможных переговоров Москва будет продолжать боевые действия. Макгрегор выразил уверенность, что Москва не будет вести диалог о статусе приобретенных территорий, так как ситуация изменилась, и она может сохранить за собой все приобретения."Все кончено. Мы выглядим идиотами. НАТО выглядит слабой и глупой. Украина разрушена, что бы ни возникло на ее месте, это будет несостоявшееся государство с демилитаризованной зоной. Там больше не будет военной силы, которая могла бы угрожать России", — заключил аналитик.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин констатировал факт готовности к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941636673.html
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в мире, сша, украина, россия, москва, владимир путин, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
"Все кончено": в США рассказали о сигнале, направленном Москве

Макгрегор: Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна над Спасской башней Московского Кремля
Луна над Спасской башней Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Луна над Спасской башней Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Решением выделить финансовую помощь Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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"Отправка денег Украине на этом этапе сигнализирует русским, что любая надежда на отношения с Вашингтоном мертва", — отметил Макгрегор.
По мнению аналитика, нынешнее руководство США отрицает какие-либо отношения с Россией, которые могут строиться не на американских условиях. Вашингтон, считает эксперт, будет говорить с Москвой только тогда, когда россияне "опустят оружие" и согласятся принять все, что им скажут американцы.
Эксперт также напомнил о недавнем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он заявил, даже в процессе возможных переговоров Москва будет продолжать боевые действия. Макгрегор выразил уверенность, что Москва не будет вести диалог о статусе приобретенных территорий, так как ситуация изменилась, и она может сохранить за собой все приобретения.
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"Все кончено. Мы выглядим идиотами. НАТО выглядит слабой и глупой. Украина разрушена, что бы ни возникло на ее месте, это будет несостоявшееся государство с демилитаризованной зоной. Там больше не будет военной силы, которая могла бы угрожать России", — заключил аналитик.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин констатировал факт готовности к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.
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