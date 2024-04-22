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Байден пообещал Зеленскому скорую передачу военной помощи - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 22.04.2024 (обновлено: 20:55 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ssha-1941619374.html
Байден пообещал Зеленскому скорую передачу военной помощи
Байден пообещал Зеленскому скорую передачу военной помощи - РИА Новости, 22.04.2024
Байден пообещал Зеленскому скорую передачу военной помощи
Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского в скорой передаче Киеву военной помощи, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:03
2024-04-22T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского в скорой передаче Киеву военной помощи, сообщил Белый дом."Президент Байден провел сегодня телефонный разговор с президентом Украины Зеленским, в котором подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины по мере того, как она обороняется от российской агрессии. Президент Байден сообщил, что, как только сенат примет, а он подпишет дополнительный оборонный бюджет, администрация быстро предоставит значительные новые пакеты оборонной помощи, с тем чтобы Украина могла обеспечить свои неотлагательные потребности в противовоздушной обороне", — рассказали в американской администрации.Байден также заявил, что экономическая помощь от США поспособствует финансовой стабильности, восстановлению разрушенной российскими атаками инфраструктуры и поддержанию реформ для евроатлантической интеграции Украины.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский
Байден пообещал Зеленскому скорую передачу военной помощи

Байден: США скоро передадут Украине значительные новые пакеты оборонной помощи

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского в скорой передаче Киеву военной помощи, сообщил Белый дом.
"Президент Байден провел сегодня телефонный разговор с президентом Украины Зеленским, в котором подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины по мере того, как она обороняется от российской агрессии. Президент Байден сообщил, что, как только сенат примет, а он подпишет дополнительный оборонный бюджет, администрация быстро предоставит значительные новые пакеты оборонной помощи, с тем чтобы Украина могла обеспечить свои неотлагательные потребности в противовоздушной обороне", — рассказали в американской администрации.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Байден также заявил, что экономическая помощь от США поспособствует финансовой стабильности, восстановлению разрушенной российскими атаками инфраструктуры и поддержанию реформ для евроатлантической интеграции Украины.
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Это не помощь. В Киеве назвали настоящую цель выделения американских денег
Вчера, 20:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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