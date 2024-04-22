Байден пообещал Зеленскому скорую передачу военной помощи
Байден: США скоро передадут Украине значительные новые пакеты оборонной помощи
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского в скорой передаче Киеву военной помощи, сообщил Белый дом.
"Президент Байден провел сегодня телефонный разговор с президентом Украины Зеленским, в котором подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины по мере того, как она обороняется от российской агрессии. Президент Байден сообщил, что, как только сенат примет, а он подпишет дополнительный оборонный бюджет, администрация быстро предоставит значительные новые пакеты оборонной помощи, с тем чтобы Украина могла обеспечить свои неотлагательные потребности в противовоздушной обороне", — рассказали в американской администрации.
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Байден также заявил, что экономическая помощь от США поспособствует финансовой стабильности, восстановлению разрушенной российскими атаками инфраструктуры и поддержанию реформ для евроатлантической интеграции Украины.
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.