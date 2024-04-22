https://ria.ru/20240422/ssha-1941619374.html

Байден пообещал Зеленскому скорую передачу военной помощи

Байден пообещал Зеленскому скорую передачу военной помощи - РИА Новости, 22.04.2024

Байден пообещал Зеленскому скорую передачу военной помощи

Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского в скорой передаче Киеву военной помощи, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:03

2024-04-22T20:03

2024-04-22T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского в скорой передаче Киеву военной помощи, сообщил Белый дом."Президент Байден провел сегодня телефонный разговор с президентом Украины Зеленским, в котором подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины по мере того, как она обороняется от российской агрессии. Президент Байден сообщил, что, как только сенат примет, а он подпишет дополнительный оборонный бюджет, администрация быстро предоставит значительные новые пакеты оборонной помощи, с тем чтобы Украина могла обеспечить свои неотлагательные потребности в противовоздушной обороне", — рассказали в американской администрации.Байден также заявил, что экономическая помощь от США поспособствует финансовой стабильности, восстановлению разрушенной российскими атаками инфраструктуры и поддержанию реформ для евроатлантической интеграции Украины.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский