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"Не позволить Путину": в США раскрыли будущий ход Украины
"Не позволить Путину": в США раскрыли будущий ход Украины - РИА Новости, 22.04.2024
"Не позволить Путину": в США раскрыли будущий ход Украины
В скором будущем Украина вновь начнет просить помощи у США с теми же аргументами, но в более худших условиях, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:56
2024-04-22T16:56
2024-04-22T18:58
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В скором будущем Украина вновь начнет просить помощи у США с теми же аргументами, но в более худших условиях, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X."В не столь отдаленном будущем Украина снова предстанет перед конгрессом с просьбой увеличить финансирование. Аргументы будут те же — без этого Украина рухнет, и мы не можем позволить Путину одержать победу — но обстоятельства на местах будут хуже", — предупредил он.Как отметил бизнесмен, к тому моменту погибнет еще больше украинских солдат, сильнее пострадает инфраструктура страны, а территориальные приобретения России станут более крупными."Что тогда будет делать конгресс?" — задался вопросом Сакс.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Путин, Россия
"Не позволить Путину": в США раскрыли будущий ход Украины
Сакс: Украина вновь предстанет перед конгрессом, но в более худших условиях