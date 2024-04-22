https://ria.ru/20240422/ssha-1941506841.html

В США утверждают, что китайские микрочипы отстают от американских

В США утверждают, что китайские микрочипы отстают от американских - РИА Новости, 22.04.2024

В США утверждают, что китайские микрочипы отстают от американских

Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:44

2024-04-22T13:44

2024-04-22T13:44

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технологии

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS. "Этот чип не так хорош... Он на годы отстает от того, что есть у нас в США. У нас есть самые продвинутые полупроводники в мире. У Китая их нет. Мы превзошли Китай в сфере инноваций", - приводит телеканал ответ Раймондо на вопрос телеведущей, является ли качественным микрочип, изготовленный в Китае и использующийся в новом смартфоне Huawei. Раймондо отметила, что ограничение поставок микрочипов в Китай действует эффективно. Также она заявила, что большинство используемых в США чипов производятся на Тайване, поэтому возможный конфликт между Пекином и Тайванем станет угрозой для использования этих чипов в Соединенных Штатах. Ранее РИА Новости на основании данных американской статслужбы подсчитало, что США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения рядом с Тайванем. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230613/chipy-1877728795.html

https://ria.ru/20221012/miet-1823178034.html

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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, технологии, huawei technologies