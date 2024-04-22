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В ЕС хотят включить в новый пакет санкций запрет на импорт СПГ
В ЕС хотят включить в новый пакет санкций запрет на импорт СПГ - РИА Новости, 22.04.2024
В ЕС хотят включить в новый пакет санкций запрет на импорт СПГ
Страны ЕС намерены расширить санкции против России запретом на импорт сжиженного природного газа, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Его слова приводит... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:36
2024-04-22T09:36
2024-04-22T10:03
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Страны ЕС намерены расширить санкции против России запретом на импорт сжиженного природного газа, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Его слова приводит сайт Еврокомиссии."Мы будем обсуждать, как увеличить поддержку Украины. Принятие 14-й пакета санкций – одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ", – сказал он журналистам по прибытии на Совет министров иностранных дел в Люксембурге.Ранее директор Первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников заявлял, что попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в ногу".По его словам, многие европейские энергокомпании по-прежнему рассматривают поставки газа из России в качестве одного из вариантов диверсификации импорта в условиях усиления зависимости ЕС от американского СПГ.
https://ria.ru/20231121/shvetsiya-1910674707.html
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россия, швеция, украина, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Швеция, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В ЕС хотят включить в новый пакет санкций запрет на импорт СПГ
Глава МИД Швеции: ЕС внесет в 14-й пакет санкций запрет на импорт СПГ