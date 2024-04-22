https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941645247.html

Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов

Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2024

Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов

Украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:42

2024-04-22T22:42

2024-04-22T23:44

донецкая народная республика

авдеевка

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. "От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги", - сказал Рогов. По его словам, Очеретино – это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. "Освобождение Очеретино позволит создать не просто угрозу для боевиков ВСУ, но и возможность нашей армии нанести удары на этом участке фронта", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928033553.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

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донецкая народная республика, авдеевка, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины