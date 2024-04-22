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Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 22.04.2024 (обновлено: 23:44 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941645247.html
Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов
Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов
Украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:42
2024-04-22T23:44
донецкая народная республика
авдеевка
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. "От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги", - сказал Рогов. По его словам, Очеретино – это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. "Освобождение Очеретино позволит создать не просто угрозу для боевиков ВСУ, но и возможность нашей армии нанести удары на этом участке фронта", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, авдеевка, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВСУ снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
"От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, Очеретино – это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
"Освобождение Очеретино позволит создать не просто угрозу для боевиков ВСУ, но и возможность нашей армии нанести удары на этом участке фронта", - сказал Рогов.
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Рогов прокомментировал взятие Авдеевки
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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