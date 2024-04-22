https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941645247.html
Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов
Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов
Украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:42
2024-04-22T22:42
2024-04-22T23:44
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владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. "От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги", - сказал Рогов. По его словам, Очеретино – это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. "Освобождение Очеретино позволит создать не просто угрозу для боевиков ВСУ, но и возможность нашей армии нанести удары на этом участке фронта", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928033553.html
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донецкая народная республика, авдеевка, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР, заявил Рогов
Рогов: ВСУ снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР