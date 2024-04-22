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Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР - РИА Новости, 22.04.2024
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13:19 22.04.2024 (обновлено: 14:28 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941497972.html
Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР
Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР - РИА Новости, 22.04.2024
Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР
Российские войска освободили село Новомихайловка в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:19
2024-04-22T14:28
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские войска освободили село Новомихайловка в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — уточнили в ведомстве.Также российские войска ударили по позициям 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.Кроме того, группировка "Юг" отразила три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.Противник на этом направлении потерял до 410 военнослужащих, девять автомобилей, САУ "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20240421/bogdanovka-1941332281.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР

МО РФ: силы группировки "Юг" полностью освободили Новомихайловку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские войска освободили село Новомихайловка в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
"Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили село Новомихайловка, ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Новомихайловка, ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили село Новомихайловка, ДНР

Освобождение Новомихайловки открывает путь на Парасковиевку, а затем — на Константиновку. Этот город находится на дороге Марьинка — Угледар. Тем самым российские войска, взяв под контроль трассу, существенно затруднят снабжение угледарской группировки ВСУ и смогут продвинуться к Угледару с фланга.

Также российские войска ударили по позициям 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.
Кроме того, группировка "Юг" отразила три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.
Противник на этом направлении потерял до 410 военнослужащих, девять автомобилей, САУ "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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