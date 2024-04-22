https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941497972.html

Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР

Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР - РИА Новости, 22.04.2024

Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР

Российские войска освободили село Новомихайловка в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:19

2024-04-22T13:19

2024-04-22T14:28

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ab5a6e68c7a6f8aff576677d1b0f4055.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские войска освободили село Новомихайловка в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — уточнили в ведомстве.Также российские войска ударили по позициям 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.Кроме того, группировка "Юг" отразила три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.Противник на этом направлении потерял до 410 военнослужащих, девять автомобилей, САУ "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20240421/bogdanovka-1941332281.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)