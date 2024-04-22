Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР
МО РФ: силы группировки "Юг" полностью освободили Новомихайловку в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские войска освободили село Новомихайловка в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
"Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили село Новомихайловка, ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили село Новомихайловка, ДНР
Освобождение Новомихайловки открывает путь на Парасковиевку, а затем — на Константиновку. Этот город находится на дороге Марьинка — Угледар. Тем самым российские войска, взяв под контроль трассу, существенно затруднят снабжение угледарской группировки ВСУ и смогут продвинуться к Угледару с фланга.
Кроме того, группировка "Юг" отразила три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.
Противник на этом направлении потерял до 410 военнослужащих, девять автомобилей, САУ "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
Российские военные полностью освободили село Богдановка в ДНР
21 апреля, 13:01