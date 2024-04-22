https://ria.ru/20240422/spasenie-1941587314.html
В Кирове мужчина спас ребенка с карниза балкона четвертого этажа
В Кирове мужчина спас ребенка с карниза балкона четвертого этажа - РИА Новости, 22.04.2024
В Кирове мужчина спас ребенка с карниза балкона четвертого этажа
Мужчину, который перебрался с балкона 5-го этажа этажом ниже, чтобы спасти забравшегося на карниз ребенка, найдут и наградят, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:07
2024-04-22T18:07
2024-04-22T18:07
происшествия
киров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Мужчину, который перебрался с балкона 5-го этажа этажом ниже, чтобы спасти забравшегося на карниз ребенка, найдут и наградят, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее в местных соцсетях было опубликовано снятое очевидцами видео, как девочка на вид 6-7 лет стоит на карнизе балкона 4-го этажа. Сообщается, что ребенка, находящегося в опасной ситуации, увидел проезжавший мимо мужчина, который быстро поднялся к соседям этажом выше и, спустившись на нижний балкон, заслонил собой девочку и потом втолкнул ее обратно в помещение. Отмечается, что все это он проделал так быстро, что подъехавшим на место происшествия сотрудникам МЧС уже некого было спасать. "Нужно наградить героя, будем его искать", - сказал глава администрации города Кирова Вячеслав Симаков. В региональном управлении МЧС агентству сообщили, что не располагают данными отважного мужчины, но тоже хотели бы его отыскать.
https://ria.ru/20230814/devochka-1889962784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Киров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кирове мужчина спас ребенка с карниза балкона четвертого этажа
Власти найдут и наградят мужчину, спасшего девочку с карниза балкона в Кирове