https://ria.ru/20240422/spasenie-1941587314.html

В Кирове мужчина спас ребенка с карниза балкона четвертого этажа

В Кирове мужчина спас ребенка с карниза балкона четвертого этажа - РИА Новости, 22.04.2024

В Кирове мужчина спас ребенка с карниза балкона четвертого этажа

Мужчину, который перебрался с балкона 5-го этажа этажом ниже, чтобы спасти забравшегося на карниз ребенка, найдут и наградят, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:07

2024-04-22T18:07

2024-04-22T18:07

происшествия

киров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Мужчину, который перебрался с балкона 5-го этажа этажом ниже, чтобы спасти забравшегося на карниз ребенка, найдут и наградят, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее в местных соцсетях было опубликовано снятое очевидцами видео, как девочка на вид 6-7 лет стоит на карнизе балкона 4-го этажа. Сообщается, что ребенка, находящегося в опасной ситуации, увидел проезжавший мимо мужчина, который быстро поднялся к соседям этажом выше и, спустившись на нижний балкон, заслонил собой девочку и потом втолкнул ее обратно в помещение. Отмечается, что все это он проделал так быстро, что подъехавшим на место происшествия сотрудникам МЧС уже некого было спасать. "Нужно наградить героя, будем его искать", - сказал глава администрации города Кирова Вячеслав Симаков. В региональном управлении МЧС агентству сообщили, что не располагают данными отважного мужчины, но тоже хотели бы его отыскать.

https://ria.ru/20230814/devochka-1889962784.html

киров

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)