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В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры
В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры - РИА Новости, 22.04.2024
В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры
В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт", сообщает главное управление СК РФ в Крыму. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:43
2024-04-22T22:43
2024-04-22T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт", сообщает главное управление СК РФ в Крыму. "На розыск жительницы Евпатории направлены силы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с коллегами из органов полиции и волонтерами отряда "Лиза Алерт Крым"", - говорится в сообщении. По словам родственников, 23-летняя девушка вышла из дома 20 апреля и больше на связь не выходила. Уточняется, что следователям поручено возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения жительницы Евпатории.
https://ria.ru/20240416/devochka-1940368585.html
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следственный комитет россии (ск рф), евпатория, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Евпатория, Россия, Происшествия
В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры
СК: в Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры "Лиза Алерт"