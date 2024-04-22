https://ria.ru/20240422/sk-1941645437.html

В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры

В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры - РИА Новости, 22.04.2024

В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры

В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт", сообщает главное управление СК РФ в Крыму. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:43

2024-04-22T22:43

2024-04-22T22:43

следственный комитет россии (ск рф)

евпатория

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753178768_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_486d8e62a658e3a7ad61143c55103e0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. В Евпатории пропала девушка, к поискам подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт", сообщает главное управление СК РФ в Крыму. "На розыск жительницы Евпатории направлены силы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с коллегами из органов полиции и волонтерами отряда "Лиза Алерт Крым"", - говорится в сообщении. По словам родственников, 23-летняя девушка вышла из дома 20 апреля и больше на связь не выходила. Уточняется, что следователям поручено возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения жительницы Евпатории.

https://ria.ru/20240416/devochka-1940368585.html

https://ria.ru/20240416/sk-1940330443.html

евпатория

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), евпатория, россия, происшествия