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В Подмосковье мигранты избили Героя России - РИА Новости, 22.04.2024
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12:51 22.04.2024 (обновлено: 15:37 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html
В Подмосковье мигранты избили Героя России
В Подмосковье мигранты избили Героя России - РИА Новости, 22.04.2024
В Подмосковье мигранты избили Героя России
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением в Подмосковье Героя России, предположительно, мигрантами, сообщил Telegram-канале РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:51
2024-04-22T15:37
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
средняя азия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением в Подмосковье Героя России, предположительно, мигрантами, сообщил Telegram-канале ведомства."В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России", — говорится в публикации со ссылкой на соцсети.В СК России отметили, что виновных до сих пор не привлекли к ответственности.Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка провести проверку и представить доклад. Ситуация находится на контроле в Центральном аппарате СК России.Позднее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что завели уголовное дело о побоях после обращения жителя деревни Вырубово 1955 года рождения. Полицейские установили правонарушителя, им оказался житель Москвы 2001 года рождения. Его отпустили под подписку о невыезде.По данным Telegram-канала Readovka, пострадавший — командир глубоководного аппарата "Мир-2" Герой России Евгений Черняев. Он попытался сфотографировать тракториста, который нарушал правила дорожного движения. После этого приезжий переехал мужчину на тракторе и избил.
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), средняя азия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Средняя Азия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мигранты избили Героя России

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с мигрантами, избившими Героя России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением в Подмосковье Героя России, предположительно, мигрантами, сообщил Telegram-канале ведомства.
«
"В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России", — говорится в публикации со ссылкой на соцсети.
В СК России отметили, что виновных до сих пор не привлекли к ответственности.
Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка провести проверку и представить доклад. Ситуация находится на контроле в Центральном аппарате СК России.
Позднее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что завели уголовное дело о побоях после обращения жителя деревни Вырубово 1955 года рождения. Полицейские установили правонарушителя, им оказался житель Москвы 2001 года рождения. Его отпустили под подписку о невыезде.
По данным Telegram-канала Readovka, пострадавший — командир глубоководного аппарата "Мир-2" Герой России Евгений Черняев. Он попытался сфотографировать тракториста, который нарушал правила дорожного движения. После этого приезжий переехал мужчину на тракторе и избил.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЕвгений Черняев
Евгений Черняев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Евгений Черняев. Архивное фото
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Средняя АзияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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