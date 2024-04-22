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В Подмосковье мигранты избили Героя России

В Подмосковье мигранты избили Героя России - РИА Новости, 22.04.2024

В Подмосковье мигранты избили Героя России

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением в Подмосковье Героя России, предположительно, мигрантами, сообщил Telegram-канале РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:51

2024-04-22T12:51

2024-04-22T15:37

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

средняя азия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением в Подмосковье Героя России, предположительно, мигрантами, сообщил Telegram-канале ведомства."В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России", — говорится в публикации со ссылкой на соцсети.В СК России отметили, что виновных до сих пор не привлекли к ответственности.Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка провести проверку и представить доклад. Ситуация находится на контроле в Центральном аппарате СК России.Позднее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что завели уголовное дело о побоях после обращения жителя деревни Вырубово 1955 года рождения. Полицейские установили правонарушителя, им оказался житель Москвы 2001 года рождения. Его отпустили под подписку о невыезде.По данным Telegram-канала Readovka, пострадавший — командир глубоководного аппарата "Мир-2" Герой России Евгений Черняев. Он попытался сфотографировать тракториста, который нарушал правила дорожного движения. После этого приезжий переехал мужчину на тракторе и избил.

россия

московская область (подмосковье)

средняя азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), средняя азия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)