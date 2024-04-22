https://ria.ru/20240422/sk-1941451731.html
СК объявил в розыск мужчин, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе
СК объявил в розыск мужчин, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе - РИА Новости, 22.04.2024
СК объявил в розыск мужчин, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе
Двоим мужчинам, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе, заочно предъявлено обвинение, они в розыске, сообщает подмосковный главк СК РФ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:46
2024-04-22T10:46
2024-04-22T11:15
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Двоим мужчинам, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе, заочно предъявлено обвинение, они в розыске, сообщает подмосковный главк СК РФ.Ранее старший помощник главка Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе."В ходе расследования у следствия появились данные о причастности к убийству двух мужчин... Заочно обоим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия (пункт "ж" части 2 статьи 105, пункт "а" части 3 статьи 222 УК РФ). Фигуранты объявлены в розыск", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что двое мужчин, "используя травматический пистолет, переделанный под боевое огнестрельное оружие, совершили выстрелы в предпринимателя, причинив огнестрельные ранения в область головы и туловища". Потерпевший скончался на месте.Изъяты пистолет, пули и гильзы, вещи потерпевшего, а также биологические следы. Сегодня следствие будет просить суд об аресте обвиняемых."Уголовное дело об убийстве предпринимателя в Балашихе передано в аппарат Главного следственного управления СК России по Московской области", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240208/sud-1926124798.html
https://ria.ru/20240420/balashikha-1941233407.html
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происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье), ольга врадий
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий
СК объявил в розыск мужчин, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе
СК: причастным к убийству в Балашихе мужчинам заочно предъявили обвинение
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Двоим мужчинам, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе, заочно предъявлено обвинение, они в розыске, сообщает подмосковный главк СК РФ.
Ранее старший помощник главка Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе.
"В ходе расследования у следствия появились данные о причастности к убийству двух мужчин... Заочно обоим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия (пункт "ж" части 2 статьи 105, пункт "а" части 3 статьи 222 УК РФ). Фигуранты объявлены в розыск", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что двое мужчин, "используя травматический пистолет, переделанный под боевое огнестрельное оружие, совершили выстрелы в предпринимателя, причинив огнестрельные ранения в область головы и туловища". Потерпевший скончался на месте.
Изъяты пистолет, пули и гильзы, вещи потерпевшего, а также биологические следы. Сегодня следствие будет просить суд об аресте обвиняемых.
"Уголовное дело об убийстве предпринимателя в Балашихе передано в аппарат Главного следственного управления СК России по Московской области", - добавляется в сообщении.