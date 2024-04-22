https://ria.ru/20240422/sk-1941451731.html

СК объявил в розыск мужчин, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе

СК объявил в розыск мужчин, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе - РИА Новости, 22.04.2024

СК объявил в розыск мужчин, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе

Двоим мужчинам, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе, заочно предъявлено обвинение, они в розыске, сообщает подмосковный главк СК РФ. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:46

2024-04-22T10:46

2024-04-22T11:15

происшествия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

россия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Двоим мужчинам, причастным к убийству бизнесмена в Балашихе, заочно предъявлено обвинение, они в розыске, сообщает подмосковный главк СК РФ.Ранее старший помощник главка Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе."В ходе расследования у следствия появились данные о причастности к убийству двух мужчин... Заочно обоим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия (пункт "ж" части 2 статьи 105, пункт "а" части 3 статьи 222 УК РФ). Фигуранты объявлены в розыск", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что двое мужчин, "используя травматический пистолет, переделанный под боевое огнестрельное оружие, совершили выстрелы в предпринимателя, причинив огнестрельные ранения в область головы и туловища". Потерпевший скончался на месте.Изъяты пистолет, пули и гильзы, вещи потерпевшего, а также биологические следы. Сегодня следствие будет просить суд об аресте обвиняемых."Уголовное дело об убийстве предпринимателя в Балашихе передано в аппарат Главного следственного управления СК России по Московской области", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240208/sud-1926124798.html

https://ria.ru/20240420/balashikha-1941233407.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье), ольга врадий