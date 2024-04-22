https://ria.ru/20240422/siriya-1941571182.html
Патрушев провел встречу с советником президента Сирии
Патрушев провел встречу с советником президента Сирии - РИА Новости, 22.04.2024
Патрушев провел встречу с советником президента Сирии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве провел переговоры с советником президента Сирии Али Мамлюком, сообщила пресс-служба аппарата... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:11
2024-04-22T17:11
2024-04-22T17:11
сирия
россия
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве провел переговоры с советником президента Сирии Али Мамлюком, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке. Рассмотрены вопросы российско-сирийского взаимодействия, направленного на обеспечение безопасности и суверенитета Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/napadenie-1937215771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф
Сирия, Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Патрушев провел встречу с советником президента Сирии
Патрушев обсудил с советником президента Сирии обстановку на Ближнем Востоке