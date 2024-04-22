https://ria.ru/20240422/siriya-1941571182.html

Патрушев провел встречу с советником президента Сирии

Патрушев провел встречу с советником президента Сирии - РИА Новости, 22.04.2024

Патрушев провел встречу с советником президента Сирии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве провел переговоры с советником президента Сирии Али Мамлюком, сообщила пресс-служба аппарата... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:11

2024-04-22T17:11

2024-04-22T17:11

сирия

россия

николай патрушев

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве провел переговоры с советником президента Сирии Али Мамлюком, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке. Рассмотрены вопросы российско-сирийского взаимодействия, направленного на обеспечение безопасности и суверенитета Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

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Кирилл Волков

сирия, россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф