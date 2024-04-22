https://ria.ru/20240422/simonyan-1941406961.html
Симоньян рассказала, кому в США выгодна война
Симоньян рассказала, кому в США выгодна война - РИА Новости, 22.04.2024
Симоньян рассказала, кому в США выгодна война
Война супервыгодна для конгломерата "жирных котов", которые управляют Соединенными Штатами Америки, поэтому они не остановятся никогда, заявила главный редактор РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T02:02
2024-04-22T02:02
2024-04-22T03:18
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр — РИА Новости. Война супервыгодна для конгломерата "жирных котов", которые управляют Соединенными Штатами Америки, поэтому они не остановятся никогда, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Ранее в эфире она рассказала об одном из своих любимых персонажей американской истории — генерале Смедли Батлере. "Смедли Батлер очень хорошо рассказал нам всем еще в 1935 году в своей книжке "Война — это рэкет", почему эта война не закончится ими. Эту войну закончить можем только мы, когда мы так решим, когда наши цели будут достигнуты в том объеме, который мы решим для себя удовлетворительным... Не прекратится это ими никогда. Потому что у них нет ни одной причины это прекращать. Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют ни президенты, ни конгресс, ни палата представителей... Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда", — заявила Симоньян. По словам медиаменеджера, в своей знаменитой речи генерал также рассказал, что 33 года "защищал интересы того, что считал интересами своей страны". "Я мучил Гондурас для фруктовой компании, я мучил Мексику для нефтяных промышленников, я мучил Доминикану для сахарных промышленников. Я помог изнасиловать — это прямая цитата — полдюжины Центрально-Американских государств ради чьих-то интересов. И пока я служил в армии, как это принято в американской армии, мне было не положено думать. И я — не думал, я выполнял приказы. А теперь я ушел из армии и понял, что никакие интересы своей страны я не защищал никогда. Я защищал интересы жирных котов, я защищал чужие "бабки", я был рэкетиром и гангстером", — привела его слова журналист.В своей книге генерал также приводит примеры того, как американские промышленники и предприниматели наживались на войнах, уточнила медиаменеджер. Так, производители москитных сеток производили их по два миллиона штук, а в годы Первой мировой войны сделали 20 миллионов. "Правда, 17 из них остались гнить, не пригодились — война закончилась. Они очень расстроились, что война закончилась, потому что их прибыль... выросла на 2000 процентов", — сказала Симоньян, добавив, что и трата миллиардов на Украину им тоже выгодна."Одобрили потратить 61 миллиард (долларов). Так они заработают на этом 610 миллиардов. Триллионы они на этом заработают", — сказала журналист.
https://ria.ru/20240422/simonyan-1941401204.html
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240401/simonyan-1937210172.html
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америка, гондурас, мексика, маргарита симоньян, в мире, сша
Америка, Гондурас, Мексика, Маргарита Симоньян, В мире, США
Симоньян рассказала, кому в США выгодна война
Симоньян: война супервыгодна для американского конгломерата жирных котов
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр — РИА Новости.
Война супервыгодна для конгломерата "жирных котов", которые управляют Соединенными Штатами Америки, поэтому они не остановятся никогда, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1
".
Ранее в эфире она рассказала об одном из своих любимых персонажей американской истории — генерале Смедли Батлере.
"Смедли Батлер очень хорошо рассказал нам всем еще в 1935 году в своей книжке "Война — это рэкет", почему эта война не закончится ими. Эту войну закончить можем только мы, когда мы так решим, когда наши цели будут достигнуты в том объеме, который мы решим для себя удовлетворительным... Не прекратится это ими никогда. Потому что у них нет ни одной причины это прекращать. Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют ни президенты, ни конгресс, ни палата представителей... Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда", — заявила Симоньян.
По словам медиаменеджера, в своей знаменитой речи генерал также рассказал, что 33 года "защищал интересы того, что считал интересами своей страны".
"Я мучил Гондурас
для фруктовой компании, я мучил Мексику
для нефтяных промышленников, я мучил Доминикану
для сахарных промышленников. Я помог изнасиловать — это прямая цитата — полдюжины Центрально-Американских государств ради чьих-то интересов. И пока я служил в армии, как это принято в американской армии, мне было не положено думать. И я — не думал, я выполнял приказы. А теперь я ушел из армии и понял, что никакие интересы своей страны я не защищал никогда. Я защищал интересы жирных котов, я защищал чужие "бабки", я был рэкетиром и гангстером", — привела его слова журналист.
В своей книге генерал также приводит примеры того, как американские промышленники и предприниматели наживались на войнах, уточнила медиаменеджер. Так, производители москитных сеток производили их по два миллиона штук, а в годы Первой мировой войны сделали 20 миллионов. "Правда, 17 из них остались гнить, не пригодились — война закончилась. Они очень расстроились, что война закончилась, потому что их прибыль... выросла на 2000 процентов", — сказала Симоньян, добавив, что и трата миллиардов на Украину им тоже выгодна.
"Одобрили потратить 61 миллиард (долларов). Так они заработают на этом 610 миллиардов. Триллионы они на этом заработают", — сказала журналист.