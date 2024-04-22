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Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу - РИА Новости, 22.04.2024
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02:33 22.04.2024 (обновлено: 10:50 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/sholts-1941407875.html
Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу
Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу - РИА Новости, 22.04.2024
Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу
Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит пресс-служба правительства. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T02:33
2024-04-22T10:50
экономика
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россия
норвегия
олаф шольц
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит пресс-служба правительства.В воскресенье он принял участие в церемонии открытия Ганноверской ярмарки. "Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", — сказал Шольц. При этом в рамках того же выступления канцлер ФРГ поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией, в том числе и за разработку новых месторождений. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240418/sholts-1940704717.html
https://ria.ru/20240331/ekonomika-1936955479.html
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экономика, германия, россия, норвегия, олаф шольц, в мире
Экономика, Германия, Россия, Норвегия, Олаф Шольц, В мире
Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит пресс-служба правительства.
В воскресенье он принял участие в церемонии открытия Ганноверской ярмарки.
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"Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", — сказал Шольц.
При этом в рамках того же выступления канцлер ФРГ поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией, в том числе и за разработку новых месторождений.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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