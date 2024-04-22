https://ria.ru/20240422/sholts-1941407875.html

Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу - РИА Новости, 22.04.2024

Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит пресс-служба правительства. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T02:33

2024-04-22T02:33

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит пресс-служба правительства.В воскресенье он принял участие в церемонии открытия Ганноверской ярмарки. "Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", — сказал Шольц. При этом в рамках того же выступления канцлер ФРГ поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией, в том числе и за разработку новых месторождений. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20240418/sholts-1940704717.html

https://ria.ru/20240331/ekonomika-1936955479.html

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экономика, германия, россия, норвегия, олаф шольц, в мире