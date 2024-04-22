https://ria.ru/20240422/sheremet-1941563510.html

В Госдуме назвали главную проблему для Украины

В Госдуме назвали главную проблему для Украины - РИА Новости, 22.04.2024

В Госдуме назвали главную проблему для Украины

Украина может избежать еще больших проблем на фронте, если киевский режим воспользуется шансом и объявит о своей капитуляции, заявил РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:47

2024-04-22T16:47

2024-04-22T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Украина может избежать еще больших проблем на фронте, если киевский режим воспользуется шансом и объявит о своей капитуляции, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "На сегодня самая главная проблема для Украины - преступный режим Зеленского, который упорно добивается геноцида украинского народа. Украина может избежать еще больших проблем на фронте уже сейчас и для этого не стоит ждать середины мая. Для этого у Украины, пока не поздно, еще остался шанс. Киевского режиму достаточно объявить о своей капитуляции, и все сложности в одночасье закончатся", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, никакая западная помощь не спасет режим Зеленского от неминуемой расплаты за те преступления, которые он совершил, прежде всего, в отношении украинского народа и России.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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