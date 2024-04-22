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В Госдуме назвали главную проблему для Украины - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/sheremet-1941563510.html
В Госдуме назвали главную проблему для Украины
В Госдуме назвали главную проблему для Украины - РИА Новости, 22.04.2024
В Госдуме назвали главную проблему для Украины
Украина может избежать еще больших проблем на фронте, если киевский режим воспользуется шансом и объявит о своей капитуляции, заявил РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:47
2024-04-22T16:47
в мире
россия
михаил шеремет
специальная военная операция на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Украина может избежать еще больших проблем на фронте, если киевский режим воспользуется шансом и объявит о своей капитуляции, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "На сегодня самая главная проблема для Украины - преступный режим Зеленского, который упорно добивается геноцида украинского народа. Украина может избежать еще больших проблем на фронте уже сейчас и для этого не стоит ждать середины мая. Для этого у Украины, пока не поздно, еще остался шанс. Киевского режиму достаточно объявить о своей капитуляции, и все сложности в одночасье закончатся", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, никакая западная помощь не спасет режим Зеленского от неминуемой расплаты за те преступления, которые он совершил, прежде всего, в отношении украинского народа и России.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, россия, михаил шеремет, украина
В мире, Россия, Михаил Шеремет, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Госдуме назвали главную проблему для Украины

Шеремет предложил Киеву объявить о капитуляции, чтобы избежать проблем на фронте

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Украина может избежать еще больших проблем на фронте, если киевский режим воспользуется шансом и объявит о своей капитуляции, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«
"На сегодня самая главная проблема для Украины - преступный режим Зеленского, который упорно добивается геноцида украинского народа. Украина может избежать еще больших проблем на фронте уже сейчас и для этого не стоит ждать середины мая. Для этого у Украины, пока не поздно, еще остался шанс. Киевского режиму достаточно объявить о своей капитуляции, и все сложности в одночасье закончатся", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, никакая западная помощь не спасет режим Зеленского от неминуемой расплаты за те преступления, которые он совершил, прежде всего, в отношении украинского народа и России.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМихаил ШереметУкраина
 
 
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