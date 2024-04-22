https://ria.ru/20240422/sezon-1941590987.html

Сезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях

Сезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях - РИА Новости, 22.04.2024

Сезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях

В хозяйствах подмосковной группы компаний "Малино" стартовал сезон работы студенческих отрядов из аграрных колледжей области, участие в работе принимают... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:05

2024-04-22T18:05

2024-04-22T18:05

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В хозяйствах подмосковной группы компаний "Малино" стартовал сезон работы студенческих отрядов из аграрных колледжей области, участие в работе принимают студенты различных профилей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Общий объем производства сельскохозяйственной продукции "Малино" ежегодно достигает более 400 тысяч тонн. В состав компании входит 16 предприятий, ведущих свою деятельность как в Московской, так и Тульской областях. Каждый год хозяйства приглашают к себе на работу студенческие отряды, сезон работы которых продлится до конца ноября", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что студенты будут заняты на предприятиях "СПК имени Ленина" в городском округе Луховицы, "Северка" и "Озеры" в Коломне, "Городище" в Ступине. Под руководством опытного менеджера "Озеры" отряд из Ступинского техникума имени Туманова приступил к сортировке картофеля на складах. Студенты подписали договоры и получают заработную плату. Также предприятие предоставляет бесплатные обеды и ужины, компенсирует затраты на дорогу к месту работы и обратно.

https://ria.ru/20240419/pereobuchenie-1941079258.html

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Алёна Пава

тульская область, московская область (подмосковье), луховицы