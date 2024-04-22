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Сезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях - РИА Новости, 22.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:05 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/sezon-1941590987.html
Сезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях
Сезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях - РИА Новости, 22.04.2024
Сезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях
В хозяйствах подмосковной группы компаний "Малино" стартовал сезон работы студенческих отрядов из аграрных колледжей области, участие в работе принимают... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:05
2024-04-22T18:05
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В хозяйствах подмосковной группы компаний "Малино" стартовал сезон работы студенческих отрядов из аграрных колледжей области, участие в работе принимают студенты различных профилей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Общий объем производства сельскохозяйственной продукции "Малино" ежегодно достигает более 400 тысяч тонн. В состав компании входит 16 предприятий, ведущих свою деятельность как в Московской, так и Тульской областях. Каждый год хозяйства приглашают к себе на работу студенческие отряды, сезон работы которых продлится до конца ноября", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что студенты будут заняты на предприятиях "СПК имени Ленина" в городском округе Луховицы, "Северка" и "Озеры" в Коломне, "Городище" в Ступине. Под руководством опытного менеджера "Озеры" отряд из Ступинского техникума имени Туманова приступил к сортировке картофеля на складах. Студенты подписали договоры и получают заработную плату. Также предприятие предоставляет бесплатные обеды и ужины, компенсирует затраты на дорогу к месту работы и обратно.
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Новости Подмосковья, Тульская область, Московская область (Подмосковье), Луховицы

Сезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях

© Фото : министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиСезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях
Сезон работы студенческих отрядов начался на подмосковных предприятиях - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В хозяйствах подмосковной группы компаний "Малино" стартовал сезон работы студенческих отрядов из аграрных колледжей области, участие в работе принимают студенты различных профилей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Общий объем производства сельскохозяйственной продукции "Малино" ежегодно достигает более 400 тысяч тонн. В состав компании входит 16 предприятий, ведущих свою деятельность как в Московской, так и Тульской областях. Каждый год хозяйства приглашают к себе на работу студенческие отряды, сезон работы которых продлится до конца ноября", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что студенты будут заняты на предприятиях "СПК имени Ленина" в городском округе Луховицы, "Северка" и "Озеры" в Коломне, "Городище" в Ступине.
Под руководством опытного менеджера "Озеры" отряд из Ступинского техникума имени Туманова приступил к сортировке картофеля на складах.
Студенты подписали договоры и получают заработную плату. Также предприятие предоставляет бесплатные обеды и ужины, компенсирует затраты на дорогу к месту работы и обратно.
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