https://ria.ru/20240422/sanktsii-1941484328.html
Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ
Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ - РИА Новости, 22.04.2024
Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ
Россия проанализирует ситуацию с возможностью расширения санкций на импорт СПГ, постарается минимизировать последствия, исходя из своих интересов, заявил... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:37
2024-04-22T12:37
2024-04-22T12:37
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россия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия проанализирует ситуацию с возможностью расширения санкций на импорт СПГ, постарается минимизировать последствия, исходя из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будем смотреть, какие будут приниматься решения. Будем в любом случае пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240319/gaz-1934142021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ
Песков: РФ проанализирует ситуацию с возможным расширением санкций на импорт СПГ