https://ria.ru/20240422/sanktsii-1941484328.html

Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ

Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ - РИА Новости, 22.04.2024

Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ

Россия проанализирует ситуацию с возможностью расширения санкций на импорт СПГ, постарается минимизировать последствия, исходя из своих интересов, заявил... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:37

2024-04-22T12:37

2024-04-22T12:37

экономика

россия

дмитрий песков

евросоюз

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санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия проанализирует ситуацию с возможностью расширения санкций на импорт СПГ, постарается минимизировать последствия, исходя из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будем смотреть, какие будут приниматься решения. Будем в любом случае пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240319/gaz-1934142021.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции