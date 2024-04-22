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Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ - РИА Новости, 22.04.2024
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12:37 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/sanktsii-1941484328.html
Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ
Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ - РИА Новости, 22.04.2024
Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ
Россия проанализирует ситуацию с возможностью расширения санкций на импорт СПГ, постарается минимизировать последствия, исходя из своих интересов, заявил... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:37
2024-04-22T12:37
экономика
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия проанализирует ситуацию с возможностью расширения санкций на импорт СПГ, постарается минимизировать последствия, исходя из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будем смотреть, какие будут приниматься решения. Будем в любом случае пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы", - сказал он журналистам.
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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Россия проанализирует возможность расширения санкций ЕС на импорт СПГ

Песков: РФ проанализирует ситуацию с возможным расширением санкций на импорт СПГ

© AFP 2024СПГ-танкер "Владимир Русанов" с продукцией завода "Ямал СПГ"
СПГ-танкер Владимир Русанов с продукцией завода Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AFP 2024
СПГ-танкер "Владимир Русанов" с продукцией завода "Ямал СПГ". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия проанализирует ситуацию с возможностью расширения санкций на импорт СПГ, постарается минимизировать последствия, исходя из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будем смотреть, какие будут приниматься решения. Будем в любом случае пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы", - сказал он журналистам.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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