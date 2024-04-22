https://ria.ru/20240422/rzhd-1941427619.html
СМИ: Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена
СМИ: Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена - РИА Новости, 22.04.2024
СМИ: Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена
Интерпол временно прекратил розыск россиянина Вячеслава Шеянова, обвиняемого в растрате средств РЖД на сумму более 330 миллионов рублей, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:25
2024-04-22T09:25
2024-04-22T09:25
происшествия
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михаил акулов
интерпол
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Интерпол временно прекратил розыск россиянина Вячеслава Шеянова, обвиняемого в растрате средств РЖД на сумму более 330 миллионов рублей, сообщает "Коммерсантъ"."Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена Вячеслава Шеянова, заблокировав его личные данные в своей базе", — поясняет издание.Отмечается, что решение последовало после обращения в Интерпол адвоката бизнесмена.Издание указывает, что Россия направила запрос на розыск Вячеслава Шеянова в 2023 году. Также отмечается, что бизнесмен вместе с экс-главой ОАО "Федеральная пассажирская компания" Михаилом Акуловым и руководителем ООО "Мехпрачечная СвЖД" Андреем Ворониным обвиняются в растрате более 330 миллионов рублей из средств РЖД.
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происшествия, россия, михаил акулов, интерпол, ржд, федеральная пассажирская компания
Происшествия, Россия, Михаил Акулов, Интерпол, РЖД, Федеральная пассажирская компания
СМИ: Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена
"Ъ": Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате средств РЖД Шеянова