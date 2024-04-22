В Румынии нашли украинских уклонистов, которые заблудились в горах
Румынские спасатели отыскали граждан Украины, которые провели четыре дня в горах
© Фото : Salvamont MaramuresРумынские спасатели во время поиска двух граждан Украины в горах Марамуреша
© Фото : Salvamont Maramures
Румынские спасатели во время поиска двух граждан Украины в горах Марамуреша
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Румынские спасатели после четырех дней поисков сумели отыскать двух украинских граждан, которые заблудились в горах после пересечения границы, для розысков пришлось задействовать вертолет, сообщает издание Adevarul.
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"Двое граждан Украины в возрасте 30 и 31 года были спасены после четырех дней, проведенных в горах Марамуреша. Мужчины входили в состав группы, которая отправилась в Румынию, чтобы не оказаться на фронте", - сообщает издание со ссылкой на местное отделение спасательной службы Salvamont.
Румынские спасатели утром 18 апреля получили информацию о том, что группа из трех украинцев заблудилась в горах после незаконного пересечения границы и нуждается в помощи. Они встретили одного из членов группы, который рассказал, что у остальных членов группы нет подходящей экипировки.
Поиски были затруднены из-за снегопада. Как только погода улучшилась, спасатели смогли использовать вертолет, с его помощью граждане Украины были найдены.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.