https://ria.ru/20240422/rumyniya-1941453295.html

В Румынии нашли украинских уклонистов, которые заблудились в горах

В Румынии нашли украинских уклонистов, которые заблудились в горах - РИА Новости, 22.04.2024

В Румынии нашли украинских уклонистов, которые заблудились в горах

Румынские спасатели после четырех дней поисков сумели отыскать двух украинских граждан, которые заблудились в горах после пересечения границы, для розысков... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:53

2024-04-22T10:53

2024-04-22T11:02

в мире

здоровье - общество

украина

румыния

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941455683_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_a84ed85af2af57c71b1ecbceba54fcb9.jpg

КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Румынские спасатели после четырех дней поисков сумели отыскать двух украинских граждан, которые заблудились в горах после пересечения границы, для розысков пришлось задействовать вертолет, сообщает издание Adevarul. "Двое граждан Украины в возрасте 30 и 31 года были спасены после четырех дней, проведенных в горах Марамуреша. Мужчины входили в состав группы, которая отправилась в Румынию, чтобы не оказаться на фронте", - сообщает издание со ссылкой на местное отделение спасательной службы Salvamont. Румынские спасатели утром 18 апреля получили информацию о том, что группа из трех украинцев заблудилась в горах после незаконного пересечения границы и нуждается в помощи. Они встретили одного из членов группы, который рассказал, что у остальных членов группы нет подходящей экипировки. Поиски были затруднены из-за снегопада. Как только погода улучшилась, спасатели смогли использовать вертолет, с его помощью граждане Украины были найдены. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, украина, румыния, владимир зеленский