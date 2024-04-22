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В Румынии нашли украинских уклонистов, которые заблудились в горах - РИА Новости, 22.04.2024
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10:53 22.04.2024 (обновлено: 11:02 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/rumyniya-1941453295.html
В Румынии нашли украинских уклонистов, которые заблудились в горах
В Румынии нашли украинских уклонистов, которые заблудились в горах - РИА Новости, 22.04.2024
В Румынии нашли украинских уклонистов, которые заблудились в горах
Румынские спасатели после четырех дней поисков сумели отыскать двух украинских граждан, которые заблудились в горах после пересечения границы, для розысков... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:53
2024-04-22T11:02
в мире
здоровье - общество
украина
румыния
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Румынские спасатели после четырех дней поисков сумели отыскать двух украинских граждан, которые заблудились в горах после пересечения границы, для розысков пришлось задействовать вертолет, сообщает издание Adevarul. "Двое граждан Украины в возрасте 30 и 31 года были спасены после четырех дней, проведенных в горах Марамуреша. Мужчины входили в состав группы, которая отправилась в Румынию, чтобы не оказаться на фронте", - сообщает издание со ссылкой на местное отделение спасательной службы Salvamont. Румынские спасатели утром 18 апреля получили информацию о том, что группа из трех украинцев заблудилась в горах после незаконного пересечения границы и нуждается в помощи. Они встретили одного из членов группы, который рассказал, что у остальных членов группы нет подходящей экипировки. Поиски были затруднены из-за снегопада. Как только погода улучшилась, спасатели смогли использовать вертолет, с его помощью граждане Украины были найдены. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
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в мире, здоровье - общество, украина, румыния, владимир зеленский
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Румыния, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В Румынии нашли украинских уклонистов, которые заблудились в горах

Румынские спасатели отыскали граждан Украины, которые провели четыре дня в горах

© Фото : Salvamont MaramuresРумынские спасатели во время поиска двух граждан Украины в горах Марамуреша
Румынские спасатели во время поиска двух граждан Украины в горах Марамуреша - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Salvamont Maramures
Румынские спасатели во время поиска двух граждан Украины в горах Марамуреша
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Румынские спасатели после четырех дней поисков сумели отыскать двух украинских граждан, которые заблудились в горах после пересечения границы, для розысков пришлось задействовать вертолет, сообщает издание Adevarul.
«
"Двое граждан Украины в возрасте 30 и 31 года были спасены после четырех дней, проведенных в горах Марамуреша. Мужчины входили в состав группы, которая отправилась в Румынию, чтобы не оказаться на фронте", - сообщает издание со ссылкой на местное отделение спасательной службы Salvamont.
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Румынские спасатели утром 18 апреля получили информацию о том, что группа из трех украинцев заблудилась в горах после незаконного пересечения границы и нуждается в помощи. Они встретили одного из членов группы, который рассказал, что у остальных членов группы нет подходящей экипировки.
Поиски были затруднены из-за снегопада. Как только погода улучшилась, спасатели смогли использовать вертолет, с его помощью граждане Украины были найдены.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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