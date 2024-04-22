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Браво. Во Франции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.04.2024
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12:07 22.04.2024 (обновлено: 14:09 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/rossiya-1941475363.html
Браво. Во Франции сделали неожиданное заявление о России
Браво. Во Франции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.04.2024
Браво. Во Франции сделали неожиданное заявление о России
Санкции против России вредят Европе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Давайте покончим с этими идиотскими санкциями,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:07
2024-04-22T14:09
в мире
россия
франция
еврокомиссия
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Санкции против России вредят Европе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Давайте покончим с этими идиотскими санкциями, которые наказывают нас самих, и как можно скорее вернемся к диалогу!" — написал он. Филиппо обратил внимание на надежность российской экономики. "В России в этом году будет наблюдаться один из самых высоких темпов экономического роста в мире после и без того очень сильного роста в 2023 году", — добавил он. Политик также поиронизировал над попытками европейских чиновников поставить "российскую экономику на колени". "Браво нашему национальному чемпиону Брюно Ле Мэру (министр финансов Франции - прим.ред), который пообещал "поставить российскую экономику на колени"! Другой чемпион - Урсула (фон дер Ляйен - глава Еврокомиссии - прим.ред), которая уже ввела 13 пакетов санкций против России и готовит 14-й!", — написал он. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель изменили в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах
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в мире, россия, франция, еврокомиссия, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Еврокомиссия, Владимир Путин
Браво. Во Франции сделали неожиданное заявление о России

Филиппо заявил, что санкции против России наказывают Европу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Санкции против России вредят Европе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Давайте покончим с этими идиотскими санкциями, которые наказывают нас самих, и как можно скорее вернемся к диалогу!" — написал он.
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Филиппо обратил внимание на надежность российской экономики.

"В России в этом году будет наблюдаться один из самых высоких темпов экономического роста в мире после и без того очень сильного роста в 2023 году", — добавил он.

Политик также поиронизировал над попытками европейских чиновников поставить "российскую экономику на колени".

"Браво нашему национальному чемпиону Брюно Ле Мэру (министр финансов Франции - прим.ред), который пообещал "поставить российскую экономику на колени"! Другой чемпион - Урсула (фон дер Ляйен - глава Еврокомиссии - прим.ред), которая уже ввела 13 пакетов санкций против России и готовит 14-й!", — написал он.

В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель изменили в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.
Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.
Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ
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