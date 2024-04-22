Браво. Во Франции сделали неожиданное заявление о России
Филиппо заявил, что санкции против России наказывают Европу
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Санкции против России вредят Европе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Давайте покончим с этими идиотскими санкциями, которые наказывают нас самих, и как можно скорее вернемся к диалогу!" — написал он.
"Давайте покончим с этими идиотскими санкциями, которые наказывают нас самих, и как можно скорее вернемся к диалогу!" — написал он.
Филиппо обратил внимание на надежность российской экономики.
"В России в этом году будет наблюдаться один из самых высоких темпов экономического роста в мире после и без того очень сильного роста в 2023 году", — добавил он.
Политик также поиронизировал над попытками европейских чиновников поставить "российскую экономику на колени".
"Браво нашему национальному чемпиону Брюно Ле Мэру (министр финансов Франции - прим.ред), который пообещал "поставить российскую экономику на колени"! Другой чемпион - Урсула (фон дер Ляйен - глава Еврокомиссии - прим.ред), которая уже ввела 13 пакетов санкций против России и готовит 14-й!", — написал он.
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель изменили в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.
"В России в этом году будет наблюдаться один из самых высоких темпов экономического роста в мире после и без того очень сильного роста в 2023 году", — добавил он.
Политик также поиронизировал над попытками европейских чиновников поставить "российскую экономику на колени".
"Браво нашему национальному чемпиону Брюно Ле Мэру (министр финансов Франции - прим.ред), который пообещал "поставить российскую экономику на колени"! Другой чемпион - Урсула (фон дер Ляйен - глава Еврокомиссии - прим.ред), которая уже ввела 13 пакетов санкций против России и готовит 14-й!", — написал он.
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель изменили в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.
Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.