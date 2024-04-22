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Названы города — лидеры по доходности вложений в недвижимость - РИА Новости, 22.04.2024
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00:33 22.04.2024 (обновлено: 00:39 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/reyting-1941403017.html
Названы города — лидеры по доходности вложений в недвижимость
Названы города — лидеры по доходности вложений в недвижимость - РИА Новости, 22.04.2024
Названы города — лидеры по доходности вложений в недвижимость
Самая высокая доходность при инвестировании в недвижимость среди крупных российских городов оказалась в Норильске и Горно-Алтайске, а замыкают рейтинг Москва и... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T00:33
2024-04-22T00:39
экономика
жилье
недвижимость
россия
норильск
салехард
горно-алтайск
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Самая высокая доходность при инвестировании в недвижимость среди крупных российских городов оказалась в Норильске и Горно-Алтайске, а замыкают рейтинг Москва и Южно-Сахалинск, свидетельствует исследование РИА Новости. Инвестиции в недвижимость Инвестиции в квадратные метры исторически в России воспринимаются как способ сохранить деньги, при этом зачастую недвижимость не просто позволяет сохранить, но и заработать дополнительные средства. В последние годы инвестиции в жилую недвижимость оставались одними из самых доходных. По оценкам РИА Новости, среднегодовая реальная доходность (за вычетом инфляции) вложений в недвижимость в крупнейших городах в среднем в России в последние три года превышала 10%. Эксперты отмечают, что ситуация в отдельных городах заметно отличалась от средней картины по стране. Поэтому для определения этих различий экспертами РИА Новости была проанализирована статистика и составлен рейтинг городов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года. Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2021-2023) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. Высокая доходностьСогласно результатам исследования, ряд городов характеризуются очень высокой доходностью инвестиций в недвижимость в последние годы. В восьми крупнейших городах России среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 20% годовых, а еще в 24 городах эта доходность была в диапазоне 15%-20% годовых. Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость является Норильск, где в 2021-2023 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести почти 29% годовых. Такой результат стал возможен из-за достаточно быстрого удорожания квартир в этом северном промышленном городе. Немного ниже доходность инвестиций в недвижимость в Горно-Алтайске. Здесь этот показатель за три года составила 23,9%. На третьей строчке разместился Таганрог, который показал схожий результат (+23,8%). Также в десятку лидеров вошли: Челябинск (+22,2%), Владикавказ (+21,6%), Салехард (+21,2%), Магадан (+21,2%), Магнитогорск (+20,7%), Чебоксары (+19,9%) и Махачкала (+19,3%). Во всех городах-лидерах квартиры заметно дорожали в 2022-2023 годах. Низкая доходность Обратная ситуация наблюдается в городах в конце рейтинга. Последнюю строчку занимает Южно-Сахалинск, где реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года оказалась отрицательной – минус 2,2% годовых. Несколько лучше результат в Москве – плюс 1,2% годовых. Фактически в этих двух городах доходность недвижимости соответствует уровню потребительской инфляции, то есть недвижимость (с учетом сдачи ее в аренду) позволяла на рассматриваемом временном горизонте лишь сохранять свои деньги. Еще в девяти городах реальная доходность недвижимости находится в диапазоне 3%-5%. В число таких городов вошли: Хабаровск, Ханты-Мансийск, Владивосток, Курск, Нижневартовск, Подольск, Санкт-Петербург, Сочи и Белгород. Города с высоким ценами на недвижимость (Москва, Санкт-Петербург и Сочи) оказались в числе отстающих по доходности инвестиций в жилую недвижимость. Скорее всего, это связано с более ранним стартом быстрого роста цен, считают аналитики. В частности, в этих городах цены сильно росли в 2020 году, а в исследуемом временном интервале рост цен был не столь стремительным, как в других городах. Кроме того, высокие абсолютные цены на недвижимость сокращают относительную доходность от аренды в этих городах. Доходность аренды Как показывает рейтинг, многие города характеризовались не только очень высоким ростом цен на квартиры, но и также хорошей доходностью за счет арендных платежей. Как свидетельствуют результаты исследования, без аренды семь городов имели отрицательную реальную доходность в 2021-2023 годах. В среднем по 100 крупнейшим городам доходность от сдачи в аренду составила примерно 4% годовых (за вычетом НДФЛ, других обязательных платежей и с поправкой на инфляцию). При этом в семи городах доходность от сдачи в аренду была в последние годы больше 5%. В частности, согласно исследованию, в Норильске доходность от сдачи жилья составляла 8,3% (аренда растет вслед за ростом цен на квадратные метры), что является самой высокой средней доходностью. Аналогичная картина наблюдалась в Салехарде, Магадане, Биробиджане, Нарьян-Маре, Комсомольске-на-Амуре и Нижневартовске.
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норильск
салехард
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экономика, жилье, недвижимость, россия, норильск, салехард, горно-алтайск
Экономика, Жилье, Недвижимость, Россия, Норильск, Салехард, Горно-Алтайск
Названы города — лидеры по доходности вложений в недвижимость

Норильск возглавил рейтинг городов по доходности вложений в недвижимость

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкНовые жилые дома
Новые жилые дома - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Новые жилые дома. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Самая высокая доходность при инвестировании в недвижимость среди крупных российских городов оказалась в Норильске и Горно-Алтайске, а замыкают рейтинг Москва и Южно-Сахалинск, свидетельствует исследование РИА Новости.
Рейтинг российских городов по доходности вложений в недвижимость
Рейтинг российских городов по доходности вложений в недвижимость
00:00

Инвестиции в недвижимость

Инвестиции в квадратные метры исторически в России воспринимаются как способ сохранить деньги, при этом зачастую недвижимость не просто позволяет сохранить, но и заработать дополнительные средства. В последние годы инвестиции в жилую недвижимость оставались одними из самых доходных.
По оценкам РИА Новости, среднегодовая реальная доходность (за вычетом инфляции) вложений в недвижимость в крупнейших городах в среднем в России в последние три года превышала 10%.
Эксперты отмечают, что ситуация в отдельных городах заметно отличалась от средней картины по стране. Поэтому для определения этих различий экспертами РИА Новости была проанализирована статистика и составлен рейтинг городов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года.
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Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2021-2023) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

Высокая доходность

Согласно результатам исследования, ряд городов характеризуются очень высокой доходностью инвестиций в недвижимость в последние годы. В восьми крупнейших городах России среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 20% годовых, а еще в 24 городах эта доходность была в диапазоне 15%-20% годовых.
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Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость является Норильск, где в 2021-2023 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести почти 29% годовых. Такой результат стал возможен из-за достаточно быстрого удорожания квартир в этом северном промышленном городе.
Немного ниже доходность инвестиций в недвижимость в Горно-Алтайске. Здесь этот показатель за три года составила 23,9%. На третьей строчке разместился Таганрог, который показал схожий результат (+23,8%).
Также в десятку лидеров вошли: Челябинск (+22,2%), Владикавказ (+21,6%), Салехард (+21,2%), Магадан (+21,2%), Магнитогорск (+20,7%), Чебоксары (+19,9%) и Махачкала (+19,3%). Во всех городах-лидерах квартиры заметно дорожали в 2022-2023 годах.
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Низкая доходность

Обратная ситуация наблюдается в городах в конце рейтинга. Последнюю строчку занимает Южно-Сахалинск, где реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года оказалась отрицательной – минус 2,2% годовых.
Несколько лучше результат в Москве – плюс 1,2% годовых. Фактически в этих двух городах доходность недвижимости соответствует уровню потребительской инфляции, то есть недвижимость (с учетом сдачи ее в аренду) позволяла на рассматриваемом временном горизонте лишь сохранять свои деньги.
Еще в девяти городах реальная доходность недвижимости находится в диапазоне 3%-5%. В число таких городов вошли: Хабаровск, Ханты-Мансийск, Владивосток, Курск, Нижневартовск, Подольск, Санкт-Петербург, Сочи и Белгород.
Рейтинг российских городов по вводу жилья
Рейтинг российских городов по вводу жилья
19 февраля, 00:00
Города с высоким ценами на недвижимость (Москва, Санкт-Петербург и Сочи) оказались в числе отстающих по доходности инвестиций в жилую недвижимость. Скорее всего, это связано с более ранним стартом быстрого роста цен, считают аналитики. В частности, в этих городах цены сильно росли в 2020 году, а в исследуемом временном интервале рост цен был не столь стремительным, как в других городах. Кроме того, высокие абсолютные цены на недвижимость сокращают относительную доходность от аренды в этих городах.

Доходность аренды

Как показывает рейтинг, многие города характеризовались не только очень высоким ростом цен на квартиры, но и также хорошей доходностью за счет арендных платежей. Как свидетельствуют результаты исследования, без аренды семь городов имели отрицательную реальную доходность в 2021-2023 годах.
В среднем по 100 крупнейшим городам доходность от сдачи в аренду составила примерно 4% годовых (за вычетом НДФЛ, других обязательных платежей и с поправкой на инфляцию). При этом в семи городах доходность от сдачи в аренду была в последние годы больше 5%.
В частности, согласно исследованию, в Норильске доходность от сдачи жилья составляла 8,3% (аренда растет вслед за ростом цен на квадратные метры), что является самой высокой средней доходностью. Аналогичная картина наблюдалась в Салехарде, Магадане, Биробиджане, Нарьян-Маре, Комсомольске-на-Амуре и Нижневартовске.
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