https://ria.ru/20240422/rets-1941436810.html

РЭЦ организует презентацию русской кухни в Харбине - от крабов до "Аленки"

РЭЦ организует презентацию русской кухни в Харбине - от крабов до "Аленки" - РИА Новости, 22.04.2024

РЭЦ организует презентацию русской кухни в Харбине - от крабов до "Аленки"

В рамках продолжающейся инициативы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) город Харбин - столица самой северной китайской провинции Хэйлунцзян - в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:02

2024-04-22T10:02

2024-04-22T10:02

экономика

россия

китай

харбин

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В рамках продолжающейся инициативы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) город Харбин - столица самой северной китайской провинции Хэйлунцзян - в течение пяти дней, с 17 по 21 мая, станет местом проведения второго фестиваля-ярмарки российских товаров под национальным брендом "Сделано в России", сообщает РЭЦ."Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" состоится в рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки", - говорится в сообщении.Мероприятие позволит жителям провинции познакомиться с широким ассортиментом агропродукции десятков производителей из разных уголков России, а также с богатыми русскими традициями и культурой.Ярмарка предложит посетителям широкий выбор продуктов питания и товаров народного потребления, отличающихся высоким качеством, органическим происхождением и уникальностью. Кондитерские изделия, напитки, рыба и морепродукты, мясные и молочные продукты, а также детское питание – все это будет доступно для дегустации и покупки.Будут представлены предприятия разных масштабов: крупные корпорации, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели.Свои товары продемонстрируют такие гиганты, как холдинги "Мираторг", "Эфко", "Балтика", а также "Объединенные кондитеры", чей шоколад "Алёнка" стал визитной карточкой России в Китае. Посетители ярмарки смогут ознакомиться с продукцией и небольших российских компаний. "Карельское лето" предложит уникальные продукты из диких и садовых ягод: основы для морсов, ягодные соусы, джемы из черники, вишни, клубники и черной смородины. Несколько компаний продемонстрируют российскую рыбную и крабовую продукцию, среди них - мурманский "Антей Север", приморский "Русский краб".В рамках фестиваля РЭЦ также организует многоотраслевую деловую миссию для отечественных производителей. Представители российских компаний смогут встретиться с потенциальными партнерами и обсудить возможности сотрудничества, а также принять участие в дискуссиях и круглых столах.РЭЦ организует для гостей фестиваля кулинарные и дегустационные шоу, а также мастер-классы по русским народным промыслам, демонстрируя богатство и разнообразие российской культуры."Опыт проведения первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" показал, что такие мероприятия предоставляют уникальную возможность для продвижения российских товаров как среди обычных покупателей, так и среди потенциальных деловых партнеров. Это не только презентация наших продуктов, но и эффективный инструмент для установления прочных деловых связей", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В центре напомнили, что первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" прошел в Китае в преддверии Китайского Нового года в провинции Ляонин с 27 января по 5 февраля. В пилотном фестивале приняли участие 150 российских компаний. За неделю работы ярмарки жители Китая приобрели российские товары на более чем 240 миллионов рублей.Заявки на участие в деловой миссии принимались на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240419/eksport-1941114110.html

https://ria.ru/20240419/rets-1940981019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, харбин, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)