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Ретроралли "Столица": классика автопрома на улицах Москвы - РИА Новости, 22.04.2024
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14:33 22.04.2024 (обновлено: 17:00 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/retroralli-1941448558.html
Ретроралли "Столица": классика автопрома на улицах Москвы
Ретроралли "Столица": классика автопрома на улицах Москвы - РИА Новости, 22.04.2024
Ретроралли "Столица": классика автопрома на улицах Москвы
На улицах Москвы прошло ретроралли "Столица". Зрители смогли полюбоваться классикой отечественного и иностранного автопрома. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.04.2024
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автомобили
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На улицах Москвы прошло ретроралли "Столица". Зрители смогли полюбоваться классикой отечественного и иностранного автопрома. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Москва, Авто, Автомобили

Ретроралли "Столица": классика автопрома на улицах Москвы

Читать ria.ru в
На улицах Москвы прошло ретроралли "Столица". Зрители смогли полюбоваться классикой отечественного и иностранного автопрома. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В Москве 21 апреля прошло ретроралли "Столица".

Участница на парковке перед стартом ретроралли Столица в Москве

В Москве 21 апреля прошло ретроралли "Столица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Ралли открыло 9-й сезон Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях.

Автомобили на парковке перед стартом ретроралли Столица в Москве

Ралли открыло 9-й сезон Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Заезд стартовал от парка "Музеон" и завершился в Нескучном саду.

Участники ретроралли Столица на одной из улиц в Москве

Заезд стартовал от парка "Музеон" и завершился в Нескучном саду.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Были продемонстрированы машины отечественного и иностранного автопромов.

Участники ретроралли Столица на одной из улиц в Москве

Были продемонстрированы машины отечественного и иностранного автопромов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Отечественные марки представили "Волга" ГАЗ-21, "Чайки", "Москвичи" и "Жигули".

Участник на парковке перед стартом ретроралли Столица в Москве

Отечественные марки представили "Волга" ГАЗ-21, "Чайки", "Москвичи" и "Жигули".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Также были показаны образцы иностранного автопрома.

Автомобиль на парковке перед стартом ретроралли Столица в Москве

Также были показаны образцы иностранного автопрома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Мероприятие открыто для водителей-спортсменов и любителей.

Участники ретроралли Столица на одной из улиц в Москве

Мероприятие открыто для водителей-спортсменов и любителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В ретроралли участвовало 80 машин.

Участники ретроралли Столица на одной из улиц в Москве

В ретроралли участвовало 80 машин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Участники проехали около 70 километров по улицам Москвы.

Участники на парковке перед стартом ретроралли Столица в Москве

Участники проехали около 70 километров по улицам Москвы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

У телецентра "Останкино" опытные спортсмены продемонстрировали мастерство управления авто и показали различные элементы фигурного вождения.

Автомобиль на парковке перед стартом ретроралли Столица в Москве

У телецентра "Останкино" опытные спортсмены продемонстрировали мастерство управления авто и показали различные элементы фигурного вождения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Участники провели соревновательные зачеты в нескольких номинациях.

Автомобиль на парковке перед стартом ретроралли Столица в Москве

Участники провели соревновательные зачеты в нескольких номинациях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Гости мероприятия смогли полюбоваться машинами и сфотографироваться.

Посетители в салоне автомобиля перед стартом ретроралли Столица в Москве

Гости мероприятия смогли полюбоваться машинами и сфотографироваться.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 12
 
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