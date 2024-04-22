https://ria.ru/20240422/retroralli-1941448558.html

Ретроралли "Столица": классика автопрома на улицах Москвы

Ретроралли "Столица": классика автопрома на улицах Москвы - РИА Новости, 22.04.2024

Ретроралли "Столица": классика автопрома на улицах Москвы

На улицах Москвы прошло ретроралли "Столица". Зрители смогли полюбоваться классикой отечественного и иностранного автопрома. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:33

2024-04-22T14:33

2024-04-22T17:00

фото

москва

авто

автомобили

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На улицах Москвы прошло ретроралли "Столица". Зрители смогли полюбоваться классикой отечественного и иностранного автопрома. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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