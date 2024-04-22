Ретроралли "Столица": классика автопрома на улицах Москвы

В Москве 21 апреля прошло ретроралли "Столица".
В Москве 21 апреля прошло ретроралли "Столица".
Ралли открыло 9-й сезон Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях.
Ралли открыло 9-й сезон Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях.
Заезд стартовал от парка "Музеон" и завершился в Нескучном саду.
Заезд стартовал от парка "Музеон" и завершился в Нескучном саду.
Были продемонстрированы машины отечественного и иностранного автопромов.
Были продемонстрированы машины отечественного и иностранного автопромов.
Отечественные марки представили "Волга" ГАЗ-21, "Чайки", "Москвичи" и "Жигули".
Отечественные марки представили "Волга" ГАЗ-21, "Чайки", "Москвичи" и "Жигули".
Также были показаны образцы иностранного автопрома.
Также были показаны образцы иностранного автопрома.
Мероприятие открыто для водителей-спортсменов и любителей.
Мероприятие открыто для водителей-спортсменов и любителей.
В ретроралли участвовало 80 машин.
Участники проехали около 70 километров по улицам Москвы.
Участники проехали около 70 километров по улицам Москвы.
У телецентра "Останкино" опытные спортсмены продемонстрировали мастерство управления авто и показали различные элементы фигурного вождения.
У телецентра "Останкино" опытные спортсмены продемонстрировали мастерство управления авто и показали различные элементы фигурного вождения.
Участники провели соревновательные зачеты в нескольких номинациях.
Участники провели соревновательные зачеты в нескольких номинациях.
Гости мероприятия смогли полюбоваться машинами и сфотографироваться.
Гости мероприятия смогли полюбоваться машинами и сфотографироваться.