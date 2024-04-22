https://ria.ru/20240422/regiona-1941415537.html
В Ингушетии несколько частных домов подтопило из-за сильного дождя
В Ингушетии несколько частных домов подтопило из-за сильного дождя - РИА Новости, 22.04.2024
В Ингушетии несколько частных домов подтопило из-за сильного дождя
Несколько частных домов и придворовых участков подтопило в селении Верхние Ачалуки в Ингушетии после сильного дождя, сообщило правительство региона. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T06:37
2024-04-22T06:37
2024-04-22T10:25
происшествия
малгобекский район
наводнения в россии — 2024
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НАЛЬЧИК, 22 апр - РИА Новости. Несколько частных домов и придворовых участков подтопило в селении Верхние Ачалуки в Ингушетии после сильного дождя, сообщило правительство региона. "В селении Верхние Ачалуки Малгобекского района… построенная в 2022 году дамба по причине выпадения обильных осадков переполнилась, в результате чего затоплены частные домовладения и придворовые участки на улице Ломоносова", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за темноты не удалось осмотреть всю территорию села, и утром в понедельник на место выедут специалисты "для принятия мер предотвращения подобных повторных случаев".
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940407769.html
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происшествия, малгобекский район, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Малгобекский район, Наводнения в России — 2024
В Ингушетии несколько частных домов подтопило из-за сильного дождя
Правительство региона: дождь подтопил несколько домов в Малгобекском районе