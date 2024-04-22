https://ria.ru/20240422/regiona-1941415537.html

В Ингушетии несколько частных домов подтопило из-за сильного дождя

В Ингушетии несколько частных домов подтопило из-за сильного дождя - РИА Новости, 22.04.2024

В Ингушетии несколько частных домов подтопило из-за сильного дождя

Несколько частных домов и придворовых участков подтопило в селении Верхние Ачалуки в Ингушетии после сильного дождя, сообщило правительство региона. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T06:37

2024-04-22T06:37

2024-04-22T10:25

происшествия

малгобекский район

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941441714_3:0:1265:710_1920x0_80_0_0_a48d6ac9aa24482cb19ddbe7d5b302ae.jpg

НАЛЬЧИК, 22 апр - РИА Новости. Несколько частных домов и придворовых участков подтопило в селении Верхние Ачалуки в Ингушетии после сильного дождя, сообщило правительство региона. "В селении Верхние Ачалуки Малгобекского района… построенная в 2022 году дамба по причине выпадения обильных осадков переполнилась, в результате чего затоплены частные домовладения и придворовые участки на улице Ломоносова", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за темноты не удалось осмотреть всю территорию села, и утром в понедельник на место выедут специалисты "для принятия мер предотвращения подобных повторных случаев".

https://ria.ru/20240416/kurgan-1940407769.html

малгобекский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, малгобекский район, наводнения в россии — 2024