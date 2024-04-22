https://ria.ru/20240422/raketa-1941554213.html

ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью

ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью - РИА Новости, 22.04.2024

ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:14

2024-04-22T16:14

2024-04-22T16:18

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."22 апреля текущего года около 15.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО ракета ТРК "Точка-У" уничтожена над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф