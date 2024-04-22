https://ria.ru/20240422/raketa-1941554213.html
ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью
ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью - РИА Новости, 22.04.2024
ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:14
2024-04-22T16:14
2024-04-22T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."22 апреля текущего года около 15.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО ракета ТРК "Точка-У" уничтожена над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью
МО РФ заявило об уничтожении в Белгородской области украинской ракеты "Точка-У"