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Путин подписал закон о введении понятия "молодой работник"
Путин подписал закон о введении понятия "молодой работник" - РИА Новости, 22.04.2024
Путин подписал закон о введении понятия "молодой работник"
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется понятие "молодой специалист" и вводится новое - "молодой работник". РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:53
2024-04-22T17:53
2024-04-22T17:57
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется понятие "молодой специалист" и вводится новое - "молодой работник". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, молодым специалистом будет считаться гражданин России до 35 лет включительно, завершивший обучение, впервые устраивающийся на работу по специальности, в том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения. При этом молодым работником будет являться гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более трех лет, вне зависимости от образования и квалификации, и не подпадающий под критерии категории "молодой специалист". При этом закрепляется норма, согласно которой, если у лиц, отнесенных к категориям "молодой специалист" и "молодой работник", право на гарантии, льготы, компенсации либо иные выплаты возникло до дня вступления в силу изменений, то такие лица могут его реализовать в порядке, действовавшем до дня вступления в силу принимаемых изменений.
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин подписал закон о введении понятия "молодой работник"
Путин уточнил понятие "молодой специалист" и ввел новое — "молодой работник"
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, которым уточняется понятие "молодой специалист" и вводится новое - "молодой работник".
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, молодым специалистом будет считаться гражданин России до 35 лет включительно, завершивший обучение, впервые устраивающийся на работу по специальности, в том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения. При этом молодым работником будет являться гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более трех лет, вне зависимости от образования и квалификации, и не подпадающий под критерии категории "молодой специалист".
При этом закрепляется норма, согласно которой, если у лиц, отнесенных к категориям "молодой специалист" и "молодой работник", право на гарантии, льготы, компенсации либо иные выплаты возникло до дня вступления в силу изменений, то такие лица могут его реализовать в порядке, действовавшем до дня вступления в силу принимаемых изменений.