https://ria.ru/20240422/rabotnik-1941585744.html

Путин подписал закон о введении понятия "молодой работник"

Путин подписал закон о введении понятия "молодой работник" - РИА Новости, 22.04.2024

Путин подписал закон о введении понятия "молодой работник"

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется понятие "молодой специалист" и вводится новое - "молодой работник". РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:53

2024-04-22T17:53

2024-04-22T17:57

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется понятие "молодой специалист" и вводится новое - "молодой работник". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, молодым специалистом будет считаться гражданин России до 35 лет включительно, завершивший обучение, впервые устраивающийся на работу по специальности, в том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения. При этом молодым работником будет являться гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более трех лет, вне зависимости от образования и квалификации, и не подпадающий под критерии категории "молодой специалист". При этом закрепляется норма, согласно которой, если у лиц, отнесенных к категориям "молодой специалист" и "молодой работник", право на гарантии, льготы, компенсации либо иные выплаты возникло до дня вступления в силу изменений, то такие лица могут его реализовать в порядке, действовавшем до дня вступления в силу принимаемых изменений.

https://ria.ru/20240417/kadry-1940501672.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента