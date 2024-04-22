https://ria.ru/20240422/rabota-1941475863.html

Психолог рассказала, как перенести шестидневную рабочую неделю

Психолог рассказала, как перенести шестидневную рабочую неделю - РИА Новости, 22.04.2024

Психолог рассказала, как перенести шестидневную рабочую неделю

Чтобы легче перенести шестидневную рабочую неделю необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций: правильно распределить нагрузку на все дни, кроме последнего,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:08

2024-04-22T12:08

2024-04-22T12:08

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Чтобы легче перенести шестидневную рабочую неделю необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций: правильно распределить нагрузку на все дни, кроме последнего, составить систему поощрений, а также следить за сном и придерживаться одного ритма, рассказала РИА Новости психолог Софья Сулим. Ранее Роструд сообщал, что россияне на этой неделе будут работать шесть дней с 22 по 27 апреля. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля. Это нужно, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны - с 28 апреля по 1 мая. "По возможности, если это от вас зависит, надо распределить рабочую нагрузку на все дни, кроме последнего. То есть последний рабочий день постараться не загружать", - отметила Сулим. По ее словам, на последний день могут быть перенесены дела, которые отложены по независящим от нас причинам. "У всех разная работа, разная загрузка, поэтому надо стараться все равно назначить на первую половину рабочей недели все самые сложные дела. И тогда мы сконцентрируем усилия на сложном и будем доделывать то, что проще. Так, в принципе, лучше делать на любой неделе, но особенно на такой сложной и длинной", - подчеркнула Сулим. "Очень важно ставить в приоритет дела, которые требуют большего количества усилий, на утреннее и обеденное время, а самые сложные дела в рабочей неделе планировать на вторник и среду", - добавила специалист. Следующее правило, которому специалист советует придерживаться, - поощрения и вознаграждения. По мнению Сулим, этот психологический прием работает безотказно. Назначив поощрение на последний рабочий день, то есть в данном случае на субботу, человек будет ждать не столько того, что он закончит работать, а сколько то, что принесет ему что-то хорошее, и то, чего он ждал. Это ожидание, как отметила психолог, сгладит напряжение и наличие большого количество работы. "Мы обычно ждём пятницу, потому что это отдых, а здесь вместо того, чтобы сетовать на субботу, мы будем ждать ее, потому что она принесёт долгожданное удовольствие", - добавила Сулим. Следующее правило универсальное, но тоже важное во время тяжелой рабочей недели, отметила психолог и рекомендовала следить за своим сном. "Обычно перегруз и желание сделать все и сразу происходят, когда у нас иллюзия большого количества дней. И бывает так, что люди не придерживаются ритма", - пояснила Сулим. По ее словам, человеку надо придерживаться определенного ритма и понимать, когда он приступает к работе, когда ее заканчивает. Соблюдение этого простого правила, как подчеркнула эксперт, позволит держать внутреннюю батарею достаточно заряженной, и энергия сохранится равномерно на необходимое количество времени.

https://ria.ru/20240421/may-1855644309.html

https://ria.ru/20240415/otpusk-1940036763.html

https://ria.ru/20240306/rabota-1931554989.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)